Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» (πρώτη έκδοση 1954), που αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό μέσα από την ιστορική πλέον, τηλεοπτική μεταφορά του την περίοδο 1975-76 από το τότε ΕΙΡΤ, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Τα γυρίσματα της διεθνούς παραγωγής – Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου και Λουξεμβούργου- που έχει τίτλο «Ξανασταυρώνεται»-, τη σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο πολυβραβευμένος Θοδωρής Παπαδουλάκης, άρχισαν στα Χανιά.

Το σενάριο της ταινίας -η οποία αποτελεί κινηματογραφική προσαρμογή του μυθιστορήματος– συνυπογράφει ο σκηνοθέτης, γνωστός μεταξύ άλλων για την επιτυχημένη σειρά «Το Νησί», μαζί με την Αλεξάνδρα Δυράνη-Μαούνη.

Το καστ αποτελείται από τους: Αναστάση Λαουλάκο, Κίκα Γεωργίου, Βαγγέλη Μουρίκη, Αλέξανδρο Λογοθέτη, Φωτεινή Πελούζο, Γιάννη Αναστασάκη, Ορέστη Παλιαδέλη και Simone Baldasseroni.

Στην ταινία συμμετέχει ο Maurizio Lombardi, ο οποίος στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τον Πάολο Σορεντίνο στην σειρά «The New Pope» με τον Τζουντ Λο.

Σύνοψη

Σε ένα κοντινό μέλλον, σε ένα απομονωμένο ελληνικό νησί υπό ξένη κατοχή, ζει ο Μανώλης, ένας νεαρός street artist με διαταραχή ομιλίας. Με την ανοχή του πατέρα του, αρχηγού Ασφαλείας του νησιού, ο Μανώλης έχει μάθει να κινείται απερίσκεπτα, στα όρια του νόμου του κατακτητή. Μια νύχτα, μαζί με τους φίλους του, βεβηλώνουν ένα άγαλμα του Χριστού. Υπό την πίεση του Δεσπότη, ο πατέρας του αναγκάζεται να τον συνετίσει.

Λυγίζοντας στην προοπτική της βάναυσης τιμωρίας που τον περιμένει, ο Μανώλης προδίδει τους φίλους του, εντάσσεται στο Σώμα Ασφαλείας και υποχρεώνεται να υποδυθεί τον Χριστό στη Μεγάλη Αναπαράσταση των Παθών – την υπερπαραγωγή που σκηνοθετεί ο ίδιος ο Δεσπότης για τον εορτασμό του Πάσχα, με τις ευλογίες του ξένου διοικητή.

Όταν, όμως, ένας ντόπιος ψαράς σώζει ένα τσούρμο Ελλήνων προσφύγων που έχουν αυτομολήσει από γειτονικό νησί, ο Μανώλης γίνεται πλέον μάρτυρας και συμμέτοχος της σκληρής μεταχείρησής τους. Ακροβατώντας ανάμεσα στην ενοχή και την αφύπνιση, θα καταφέρει επιτέλους να βρει τη φωνή του και να αντισταθεί στην αδικία;

Παπαδουλάκης: Στο «Ξανασταυρώνεται», η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια Ελλάδα του μέλλοντος που παραπαίει

«Στο ‘Ξανασυαρώνεται’ η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια Ελλάδα του μέλλοντος που παραπαίει -μια αλληγορία για την πίστη, την εξουσία και την πνευματική αφύπνιση που οδηγεί τον νεαρό πρωταγωνιστή της στη θυσία και την εξέγερση», αναφέρει στο σημείωμα του ο σκηνοθέτης.

Και προσθέτει: «Το νησί της Λυκόβρυσης, κάποτε εύφορο, έχει πληγεί από την κλιματική αλλαγή, με δυνατούς ανέμους και αφρικανική σκόνη να το σκεπάζουν. Κυβερνάται από μια ξένη κατοχική δύναμη που εκμεταλλεύεται τα πολύτιμα πετρώματά του. Οι κάτοικοι ζουν κάτω από έναν «ευγενή» ζυγό — με σχετική ελευθερία, δικαίωμα στη θρησκεία και λαμπρές τελετές, όπως τα Πάθη της Μεγάλης Εβδομάδας.

Στην καρδιά αυτού του κόσμου βρίσκεται ο Μανώλης, ένας νεαρός αναρχικός γκραφιτάς που τραυλίζει· δεν μπορεί να μιλήσει καθαρά, αλλά τολμά να πει ό,τι οι άλλοι φοβούνται. Όταν αναγκάζεται να υποδυθεί τον Χριστό στη μεγαλοπρεπή θρησκευτική υπερπαραγωγή του Δεσπότη, ξεκινά το παράδοξο ταξίδι του από τη σιωπή προς την εξέγερση — την αφύπνιση μιας κοινωνίας βυθισμένης στην υποκρισία και την υποταγή.

Ένα κύμα Ελλήνων προσφύγων, ο ταπεινός μοναχός Παπαφώτης και η χήρα που αγαπά, τον οδηγούν στη συνειδητοποίηση ότι η σωτηρία της ψυχής περνά μέσα από τη θυσία του Εγώ.

Το «Ξανασταυρώνεται» είναι μια σύγχρονη, τολμηρή αλληγορία των Παθών, που επαναπροσδιορίζει την αρχαία τραγωδία σε μια νέα εποχή — πιστή στο πνεύμα του Νίκου Καζαντζάκη, από το οποίο εμπνέεται».

Σενάριο: Θοδωρής Παπαδουλάκης & Αλεξάνδρα Δυράνη-Μαούνη

Βασισμένο στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται»

Εκδόσεις Διόπτρα & Νίκη Σταύρου

Σκηνοθεσία : Θοδωρής Παπαδουλάκης

Παραγωγοί : Ιωάννα Δάβη & Δημήτρης Ξενάκης

Συμπαραγωγοί: Claudio Esposito, Alexander Dumreicher Ivanceau,

Bady Minck, Μαρίνος Χαραλάμπους

Μουσική: Minos Matsas

Ενδυματολόγος: Νατάσσα Σαρρή

Μοντάζ: Jean Luc Simon

Σκηνογράφος: Γιώργος Γεωργίου

Δ. Φωτογραφίας: Nikos Welter

Παραγωγός: Indigo View Productions

Συμπαραγωγοί: Amour Fou Luxembourg, The Piranesi Experience, Boycott Films, ΕΡΤ

Σε συνεργασία με την Custom Productions

Χρηματοδότες: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε., Film Fund Luxembourg, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου

Με την υποστήριξη των: Creative Europe MEDIA Programme,Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, MIC Italian Ministry of Culture, Lazio Cinema International,

Περιφέρεια Κρήτης, Δήμο Χανίων, Μουσείο Καζαντζάκη