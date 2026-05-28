Η κλασική ταινία τρόμου «Dracula» (1958) πρόκειται να επανακυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, μετά την ανακάλυψη χαμένου -ή μάλλον εσκεμμένα χαμένου- υλικού, το οποίο είχε αφαιρεθεί καθώς περιλάμβανε πολύ σοκαριστικές σκηνές που προκαλούσαν λιποθυμίες στο κοινό.

Η ταινία της Hammer Films, σε σκηνοθεσία Τέρενς Φίσερ και με πρωταγωνιστή τον Κρίστοφερ Λι, θεωρείται πλέον ένα από τα κλασικά αριστουργήματα του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με τον Independent, το «Dracula» είχε υποστεί περικοπές έως και τριών λεπτών από την εκδοχή που προβλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, μετά το σοκ που προκάλεσε στο κοινό της Ιαπωνίας, καθώς μερικές σκηνές χαρακτηρίστηκαν υπερβολικά αποκρουστικές για την εποχή και αφαιρέθηκαν.

Ωστόσο, το υλικό εντοπίστηκε αργότερα σε αποθήκη της Warner Bros και πλέον έχει ενσωματωθεί σε μια αποκατεστημένη έκδοση 4K της ταινίας, η οποία θα κυκλοφορήσει μέσα στην χρονιά. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την πλήρη, αμοντάριστη εκδοχή της ταινίας.

Ο Τζον Γκορ, διευθύνων σύμβουλος της Hammer Films, χαρακτήρισε το εύρημα «κομμάτι της βρετανικής κινηματογραφικής ιστορίας που το κοινό πίστευε ότι είχε χαθεί για πάντα. Έκοψαν αρκετά σημεία επειδή θεώρησαν ότι ήταν πολύ ανατριχιαστικές. Και τώρα όλα αυτά έχουν επιστρέψει. Όλες οι κρίσιμες σκηνές που είχαν αφαιρεθεί αποκαταστάθηκαν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο λογοτεχνικός χαρακτήρας του Μπραμ Στόκερ είχε ήδη μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Nosferatu» του Φ. Β. Μουρνάου (1922) και τον «Dracula» του Τοντ Μπράουνινγκ (1931). Ωστόσο, αυτή η εκδοχή ήταν η πρώτη που παρουσίασε τον βρικόλακα με εμφανείς κυνόδοντες και επίσης η πρώτη κινηματογραφική προσέγγιση μετά την έλευση του έγχρωμου κινηματογράφου, στοιχείο που έκανε την απεικόνιση του αίματος ακόμη πιο σοκαριστική για το κοινό της εποχής.

«Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κρίστοφερ Λι είπε: “Θέλω περισσότερα δόντια σε αυτό” και έτσι δημιούργησαν κάτι που είχε πραγματικό “δάγκωμα”», δήλωσε ο Γκορ στο Deadline. «Ο κόσμος ούρλιαζε, που ήταν και το ζητούμενο». Μεταξύ των σκηνών που αποκαταστάθηκαν περιλαμβάνεται επίσης μια στιγμή όπου ο Δράκουλας πλησιάζει τη γυναίκα που πρόκειται να δαγκώσει, η οποία είχε κοπεί επειδή θεωρήθηκε υπερβολικά ερωτική, καθώς και τμήματα από τη σκηνή του φρικτού θανάτου του Δράκουλα.

Η αποκατεστημένη έκδοση της ταινίας θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, ενώ ο Γκορ δήλωσε ότι η ομάδα του εξετάζει πλέον ολόκληρο τον κατάλογο της Hammer Films, με στόχο να δει ποιες άλλες ταινίες μπορούν να αποκατασταθούν.

Η ταινία «Dracula» αποτέλεσε μεγάλη εμπορική επιτυχία για τη Hammer Films, καταγράφοντας εισπράξεις 2,6 εκατομμυρίων λιρών παγκοσμίως και προϋπολογισμό μόλις 81.412 λιρών.

Με πληροφορίες από The Independent, Deadline