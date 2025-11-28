Η ΕΛΣΟΝ – Ορχήστρα Νέων in Residence του Μεγάρου – υποδέχεται το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον σπουδαίο βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο, σε μια σύμπραξη με τον ανερχόμενο βιολοντσελίστα Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν.

Έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον περιζήτητους βιολονίστες παγκοσμίως, φημισμένος για τις υποβλητικές ερμηνείες και την απαράμιλλη τεχνική του, ο Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει για πρώτη φορά με την ΕΛΣΟΝ, ερμηνεύοντας το Διπλό Κοντσέρτο για Βιολί, Βιολοντσέλο και Ορχήστρα του Γιοχάννες Μπραµς – το τελευταίο ορχηστρικό έργο του μεγάλου Ρομαντικού συνθέτη, το οποίο σπανίως παρουσιάζεται. Η συναυλία ολοκληρώνεται με τη μεγαλοπρεπή Συμφωνία αρ. 9, «του Νέου Κόσμου», του Αντονίν Ντβόρζακ, ένα έργο ορόσημο του συμφωνικού ρεπερτορίου.

ΕΛΣΟΝ – Διονύσης Γραμμένος. Φωτογραφίες George Xigos

Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ) – Ορχήστρα in Residence του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών – ιδρύθηκε το 2017 από τον αρχιμουσικό Διονύση Γραμμένο, αποτελούμενη από νέους Έλληνες μουσικούς από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού. Βασισμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα των Εθνικών Ορχηστρών Νέων, η ΕΛΣΟΝ έχει ως βασικό της σκοπό τον εντοπισμό, την εκπαίδευση και την ανάδειξη ταλαντούχων νέων μουσικών στο συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε συναυλίες και τη σύμπραξη με διεθνούς φήμης καλλιτέχνες, αρχιμουσικούς, σολίστ και καθηγητές.

Για τη δράση της, η ΕΛΣΟΝ έχει τιμηθεί με το Οίκοθεν Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Το έργο της ορχήστρας έχει αναγνωριστεί και διεθνώς, με την επιλογή της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ορχηστρών Νέων, όπου αποτελεί τη μοναδική εκπροσώπηση από τη χώρα μας. Η ΕΛΣΟΝ έχει εμφανιστεί σε σημαίνουσες αίθουσες συναυλιών της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως μεταξύ άλλων στο Stern Auditorium / Perelman Stage του Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, στο Concertgebouw του Άμστερνταμ και στον ναό St Martin-in-the-Fields του Λονδίνου. Οι συναυλίες της είναι διαθέσιμες για προβολή στο medici.tv, την κορυφαία πλατφόρμα διαδικτυακής μετάδοσης κλασικής μουσικής παγκοσμίως. Μεταξύ των πλέον αξιοσημείωτων στιγμών στην πορεία της ορχήστρας, περιλαμβάνονται επίσης οι δύο εμφανίσεις της στο Konzerthaus του Βερολίνου, στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ Young Euro Classic, καθώς και η συναυλία της στη Βουλή των Ελλήνων.

Info

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, 8:30 μ.μ.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Τιμές εισιτηρίων

9 € (εκπτωτικά), 14 €, 22 €, 28 €, 36 €, 42 €, 50 €

Eισιτήρια 210 72 82 333, www.megaron.gr