Περισσότερα από 200 έργα του Ραφαήλ θα ταξιδέψουν την επομένη χρονιά στο The Metropolitan Museum of Art (Met) της Νέας Υόρκης για μία μεγαλειώδη έκθεση αφιερωμένη στο έργο του σπουδαίου ζωγράφου, με τίτλο «Raphael: Sublime Poetry».

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε δημιουργίες από τα πρώτα χρόνια του Ιταλού καλλιτέχνη στο Ουρμπίνο έως τη θριαμβευτική του ανάδειξη σε έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της ώριμης Αναγέννησης στη Φλωρεντία και τη Ρώμη.

Προτού εγκατασταθεί στην παπική αυλή της Ρώμης -από τις πλέον εμβληματικές δημιουργίες του είναι οι περίφημες Αίθουσες του Ραφαήλ στο Βατικανό-, ο Ραφαήλ ήρθε σε επαφή με τους κορυφαίους ομότεχνους της εποχής του, τον Λεονάρντο ντα Βίντσι και τον Μιχαήλ Άγγελο. Η λαμπρή του πορεία, ωστόσο, διακόπηκε με τον αιφνίδιο θάνατο του το 1520, σε ηλικία μόλις 37 ετών.

Εξερευνώντας το σύνολο της σύντομης αλλά εξαιρετικά γόνιμης πορείας του, η έκθεση, δομημένη ως επί το πλείστον με χρονολογική σειρά, θα περιλαμβάνει πίνακες, σχέδια, ταπισερί και διακοσμητικά αντικείμενα, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί η έκδοση ενός πλήρους εικονογραφημένου καταλόγου.

«Το επταετές ταξίδι για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης υπήρξε μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδιαμορφώσω την αντίληψη μου για αυτόν τον μνημειώδη καλλιτέχνη», δήλωσε η επιμελήτρια του Met, Κάρμεν Μπάμπαχ. «Πρόκειται για μια συναρπαστική ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με την ξεχωριστή καλλιτεχνική του προσωπικότητα μέσα από τη δύναμη της εικόνας, το πνευματικό βάθος και την τρυφερότητα του έργου του», πρόσθεσε.

Η εμβληματική αυτή έκθεση θα παρουσιάσει μερικά από τα πιο γνωστά επιτεύγματα του Ραφαήλ πλάι σε περισσότερο σπάνια και λιγότερο γνωστά έργα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε πτυχή της πολύπλευρης καλλιτεχνικής του δραστηριότητας. Το κοινό θα μπορέσει να εκτιμήσει την έκταση, τη διαύγεια και την αρμονία του οράματός του χάρη στο πλήθος των διαφορετικών εκθεμάτων.

Όσον αφορά τη δομή της έκθεσης, πρόκειται να ενσωματωθούν θεματικές ενότητες οι οποίες θα συνδέουν τα εκθέματα και θα αναδεικνύουν τη μοναδικότητα των ιδεών του Ραφαήλ. «Οι επισκέπτες θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το καθηλωτικό εύρος της δημιουργικής ιδιοφυΐας του Ραφαήλ μέσα από μερικά από τα πιο εμβληματικά αλλά και σπάνια έργα του τα οποία θα ταξιδέψουν από όλο τον κόσμο, ενώ πολλά δεν έχουν εκτεθεί ποτέ ξανά όλα μαζί», εξηγεί ο διευθυντής του Met, Μαξ Χόλχαϊν.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα θα είναι και το έργο «Madonna Alba», το οποίο απεικονίζει την Παναγία με το Θείο Βρέφος. Στο Met θα καταφθάσουν υπό μορφή δανείου έργα του Ραφαήλ από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, μεταξύ αυτών το Βρετανικό Μουσείο και η National Gallery στο Λονδίνο, το Λούβρο στο Παρίσι, η Galleria Borghese και τα Μουσεία του Βατικανού στη Ρώμη, το Uffizi στη Φλωρεντία, το Museo del Prado στη Μαδρίτη, η Albertina στη Βιέννη και το Städel Museum στη Φρανκφούρτη.

Η εμβληματική έκθεση «Raphael: Sublime Poetry» θα εγκαινιαστεί στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης, στις 29 Μαρτίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου 2026.

Με πληροφορίες άπο artnet, ARTnews

