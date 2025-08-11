Η ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή πέθανε σε ηλικία 77 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηθοποιός έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε στους Φούρνους Ικαρίας, όπου έκανε τις διακοπές της και παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Νίκος Χατζόπουλος με ανάρτηση του στα social media: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα… Σαν αποχαιρετισμό, σου αφήνω μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…»

Κατερίνα Μαραγκού: Πάντα με άκουγες, σήμερα γιατί δεν το έκανες;

Η ηθοποιός Κατερίνα Μαραγκού και φίλη της Σοφίας Σεϊρλή αποκάλυψε με ανάρτηση της ότι το τραγικό περιστατικό έγινε στην παραλία Καμάρι.

«ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ

Χτύπησε το τηλ. στις 7 ήταν

η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με την Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η κ Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί,δεν κατάλαβα, τα έχασα λύθηκαν τα πόδια μου, πώς αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, η στην Βιτσιλιά που πήγατε χθες, και μου είπες μα να δούμε και κάτι άλλο, σου είπα όχι σήμερα , έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα πηγαίνετε σε άλλη παραλία Δεν με άκουσες.

Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας τους τσακωμούς μας τα γέλια μας .

Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτό που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες, στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ.

Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο,

πάντα με άκουγες..

Σήμερα γιατί δεν το έκανες;»

Η Σοφία Σεϊρλή γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1947 στον Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και εγκαταστάθηκε με την οικογένεια της στην Ελλάδα σε ηλικία 5 ετών. Αποφάσισε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός όταν είδε στο θέατρο την Έλλη Λαμπέτη με τον Δημήτρη Χορν.

Φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, με δασκάλους μεταξύ άλλων τον Στέλιο Βόκοβιτς, την Ελένη Χατζηαργύρη και την Μαίρη Αρώνη. Συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ εμφανίστηκε και στη μεγάλη οθόνη, μεταξύ άλλων στις ταινίες «Οι Κυνηγοί», «Άρπα Colla», «Ξαφνικός Έρωτας», «Καλάβρυτα 1943», όπως και στην τηλεόραση, με τις σειρές «Αστροφεγγιά», «Η εξαφάνιση του Τζων Αυλακιώτη», «Άγριες Μέλισσες» και άλλες.

Το ΚΘΒΕ «αποχαιρετά» τη Σοφία Σεϊρλή

«Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την αγαπημένη, σπουδαία ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή, έναν άνθρωπο γλυκό, προσηνή, ευγενή με βαθιά πνευματική καλλιέργεια και ήθος, μία φωτεινή και πολύπλευρη προσωπικότητα με πολυδιάστατη συνεισφορά στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση.

Η Σοφία Σεϊρλή γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Στη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία συμμετείχε σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, καθώς επίσης και σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές ερμηνεύοντας ρόλους κλασικού, σύγχρονου, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Συνέπραξε με το Ελεύθερο Θέατρο και την Ελεύθερη Σκηνή, το Θεσσαλικό Θέατρο, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, με την Εταιρεία Θεάτρου Διπλούς Έρως και τον Θεατρικό Οργανισμό Εποχή, με το Θέατρο Αμόρε, το Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και το Εθνικό Θέατρο, με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, το Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, το Από Μηχανής Θέατρο και συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανάμεσά τους οι: Παντελής Βούλγαρης, Νικαίτη Κοντούρη Αντώνης Καλογρίδης, Γιάννης Κακλέας, Έφη Θεοδώρου, Γιάννης Ρήγας, Θοδωρής Αμπαζής, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Βασίλης Παπαβασιλείου, Νίκος Μαστοράκης, Νίκος Χατζόπουλος, Γιάννης Χουβαρδάς, κ.ά.

Οι πιο πρόσφατες εμφανίσεις στο θέατρο όπου και διακρίθηκε για τις ερμηνείες της ήταν: «Το χελιδόνι» του Γκιλιέμ Κλούα σε σκηνοθεσία Ελένης Γκασούκα, η «Τερέζ Ρακέν» το μυθιστόρημα του Εμίλ Ζολά, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Λίλλυς Μελεμέ, η «Βασίλισσα της ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, μια παράσταση που ξεχώρισε στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού του Αθηνοράματος, «Έγκλημα και τιμωρία», σε διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, «Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα» του Τόνι Κούσνερ σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου.

Παράλληλα, έγραψε σενάρια για την τηλεόραση και έχει συμμετάσχει σε πολλές σειρές με τελευταία της συμμετοχή στις «Άγριες Μέλισσες». Επίσης, δίδασκε υποκριτική στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και σε δραματικές σχολές.

Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είχε συνεργαστεί σε δύο παραστάσεις:

«Το κοινό ταμείο» του Ευγένιου Λαμπίς, σκηνοθεσία Βασίλης Παπαβασιλείου (1996)

«Έξι νύχτες στην Ακρόπολη» του Γιώργου Σεφέρη, σκηνοθεσία Έφη Θεοδώρου (2004)

Το ΚΘΒΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της».

