Εφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και στιχουργός, Ανδρέας Νεοφυτίδης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ. «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο Ανδρέα Νεοφυτίδη», αναφέρεται χαρακτηριστικά».

Γεννημένος στη Λεμεσό το 1948 ο Ανδρέας Νεοφυτίδης σπούδασε στο Λονδίνο και στην Grenoble (Γαλλία) φιλοσοφία. Από το 1984 έως το 2013 εργάστηκε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ως αρχισυντάκτης στα ξενόγλωσσα καθημερινά δελτία ειδήσεων. Δημοσίευσε τα πρώτα του ποιήματα στο περιοδικό Νέα Εποχή της Λευκωσίας το 1972. Έκτοτε, ποιήματά του δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς σε περιοδικά των Αθηνών και της Λευκωσίας (Πολιορκία, Πολιτιστική, Ακτή, Σύναξη, Οροπέδιο κ.ά.). Εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή «Μνήμη μέσα στο Μέλλον» στις εκδόσεις Θεμέλιο της Λεμεσού το 1979. Η δεύτερη ποιητική του συλλογή «Ήχος Απόλυτος» κυκλοφόρησε στην Αθήνα από τις εκδόσεις Λήδρα το 1986. Το 2008 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αφή στην Κύπρο η ποιητική του συλλογή «Κυπρουτοπία». Μετέφρασε Λουί Αραγκόν, Καμίλο Μπόιτο, Μπαλζάκ κ.ά. Στίχοι του έχουν μελοποιηθεί από τους Μάριο Τόκα, Γιάννη Σπανό, Παντελή Θαλασσινό, Γιώργο Θεοφάνους, Νεοκλή Νεοφυτίδη κ.ά.

Συγκεκριμένα, στα μουσικά μας δρώμενα το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με τον Μάριο Τόκα, με κορυφαία στιγμή τον δίσκο «Στη Λεωφόρο της αγάπης» (1987), όπου οι στίχοι του, εμπνευσμένοι από την ποίηση του Λουί Αραγκόν, μελοποιήθηκαν και ερμηνεύτηκαν από κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές όπως η Χάρις Αλεξίου, ο Γιάννης Πάριος, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Διονύσης Θεοδόσης.

Τραγούδια όπως το «Εξαρτάται», το «Όποιο δρόμο και να πάρω», το «Λεηλάτησέ με», το «Αγαπώ τις γυναίκες», το «Εδώ κανείς δεν αγαπιέται», «Αφού ο έρωτας λοιπόν», «Έλα κρυφά έλα λαθραία», «Καφενείον η ελπίς», «Οι γυναίκες που ερωτεύονται», «Ένας έρωτας Θεός» και πολλά άλλα, «σημάδεψαν» μια ολόκληρη εποχή.

Πηγή βιογραφικού: ΑΠΕ