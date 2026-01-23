Έφυγε από τη ζωή, νικημένος από τον καρκίνο, ο θρυλικός μπασίστας των Scorpions, ο Φράνσις Μπούχολτς.

Η σύζυγός του, η Χέλα, ενημέρωσε για τον θάνατο του 71χρονου Γερμανού ροκ σταρ, με ανάρτηση στα social media.

Η ανάρτηση:

“Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά, σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Francis απεβίωσε χθες μετά από μια μάχη με τον καρκίνο. Έφυγε ειρηνικά από αυτόν τον κόσμο, περιτριγυρισμένος από αγάπη.

Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, μείναμε δίπλα του, αντιμετωπίζοντας κάθε πρόκληση ως οικογένεια – ακριβώς όπως μας δίδαξε.

Προς τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο – θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ακλόνητη αφοσίωσή σας, την αγάπη σας και την πίστη που δείξατε σε αυτόν σε όλο το απίστευτο ταξίδι του. Του δώσατε τον κόσμο και σας έδωσε τη μουσική του σε αντάλλαγμα. Αν και οι χορδές έχουν σωπάσει, η ψυχή του παραμένει σε κάθε νότα που έπαιξε και σε κάθε ζωή που άγγιξε.

Με αγάπη και ευγνωμοσύνη,

Χέλα, Σεμπάστιαν, Λουίζα και Mαριέτα”.

Γεννημένος στο Ανόβερο της Δυτικής Γερμανίας στις 19 Φεβρουαρίου 1954, ο Φράνσις Μπούχολτς έπαιξε με τον κιθαρίστα Ούλι Γιον Ροτ γεννημένο στο Ντίσελντορφ, στο hard rock συγκρότημα Dawn Road. Αμφότεροι εντάχθηκαν στους Scorpions μετά την αποχώρηση του Mίκαελ Σένκερ για τους UFO, κάνοντας το ντεμπούτο τους με το συγκρότημα στο άλμπουμ Fly To The Rainbow του 1974.

Ο Ροτ αποχώρησε από τους Scorpions το 1978 μετά την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ της μπάντας, Taken By Force, αλλά ο Μπούχολτς παρέμεινε στη μπάντα μέχρι το 1992, παίζοντας σε κλασικά άλμπουμ όπως τα Love Drive (1979), Blackout (1982), Love At First Sting (1984) καθώς και στα live άλμπουμ Tokyo Tapes (1978) και World Wide Live (1985).

Το τελευταίο του άλμπουμ με το συγκρότημα ήταν το Crazy World του 1990, στο οποίο συμμετέχει ως συν-συνθέτης για πρώτη και μοναδική φορά με το συγκρότημα, στο τραγούδι Kicks After Six.

Μετά την αποχώρησή του από τους Scorpions, ο Μπούχολτς περιόδευσε με τον Ούλι Γιον Ροτ και ηχογράφησε με το συγκρότημα Dreamtide από το Ανόβερο, πριν ενταχθεί στο συγκρότημα Temple Of Rock του συντρόφου του από τους Scorpions, Μίκαελ Σένκερ. Ηχογράφησε δύο άλμπουμ με το συγκρότημα Temple of Rock του Michael Schenker, το Bridge the Gap του 2013 και το Spirit on a Mission του 2015.

