Εφυγε από τη ζωή σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, ο σημαντικός εικαστικός καλλιτέχνης, Γιάννης Μπουτέας σε ηλικία 85 ετών, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σύζυγος του λογοτέχνη, Αντώνη Σαμαράκη, και φίλη του, Ελένη .

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης προσβλήθηκε από γρίπη Α και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του σε νοσοκομείο όπου, όμως, εξελέχθηκε σε εκτεταμένη πνευμονία, με αποτέλεσμα να καταλήξει.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Μπουτέας

Ο Γιάννης Μπουτέας γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1941. Σπούδασε Χαρακτική στην ΑΣΚΤ 1959 – 1964, με δάσκαλο τον Κώστα Γραμματόπουλο. Με υποτροφία του ΙΚΥ, συνέχισε τις σπουδές του στην Ecole des Beaux – Arts του Παρισιού (1966 – 70). Στη πόλη αυτή έζησε και εργάσθηκε για μια δεκαετία (1972 – 82). Υπήρξε μέλος της ομάδας Διαδικασίες-Συστήματα. Παρουσίασε το έργο του σε περισσότερες από δέκα ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε ομαδικές και διεθνείς διοργανώσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, όπως στη διεθνή έκθεση χαρακτικής στη Λουμπλιάνα (1963), στη Μπιενάλε Νέων στο Παρίσι (1966, 1967), σε διάφορα παρισινά Salons κ.ά. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Μπιενάλε του Sao Paulo (1981) και της Βενετίας (1990). Αναδρομική του έκθεση με τίτλο Ρέουσες Καταστάσεις 1970 – 2004, παρουσιάστηκε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη, 2004). Το 2007 δημιούργησε το έργο Διαστρωματώσεις Ενεργειακές Εικόνες ΧVΙ για το Σταθμό του Κεραμεικού του Αθηναϊκού Μετρό.

Αποψη της εγκατάστασης του Γιάννη Μπουτέα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου το καλοκαίρι του 2025 ©Yiorgos_Brousalis

Το καλοκαίρι του 2025 εξέθεσε τη δουλειά του στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

Η CITRONNE Gallery συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, συνδιοργάνωσε και συν-επιμελήθηκε την ατομική έκθεση του Γιάννη Μπουτέα, “Διαστρωματώσεις – Μεταπλάσεις” στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου που διήρκεσε από τον Ιούνιο εως τον Σεπτέμβριο του 2025. Την έκθεση επιμελήθηκαν η η Δρ Ιστορίας της Τέχνης Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη και η Δρ Αρχαιολογίας Μαρία Γιαννοπούλου.

H έκθεση του Γιάννη Μπουτέα “Διαστρωματώσεις – Μεταπλάσεις”, ήταν μια μία εγκατάσταση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου που εστίαζε στην έννοια της διαχρονίας. Τα αντικείμενα – σύμβολα του Μπουτέα, προερχόμενα κατευθείαν από την πεζή καθημερινότητα, ίσως αρχικά προκαλούσαν έκπληξη στον επισκέπτη. Ανάλογη, μάλλον, έκπληξη θα ένιωθε ένας άνθρωπος της αρχαιότητας εάν έβλεπε σήμερα τα προσωπικά του αντικείμενα στις προθήκες του μουσειακού χώρου, συνοδευόμενα από επιστημονικές θεωρίες και ερμηνείες – ή ακόμα και παρερμηνείες.

Το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Μπουτέα θα ειπωθεί την ερχόμενη Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στο νεκροταφείο Πύλου, τόπο καταγωγής της αγαπημένης του γυναίκας, Εφης, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από μια 3ετία.

ΠΗΓΗ Βιογραφικού και Φωτογραφίας: ikastikos-kiklos.com