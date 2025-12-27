Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο Βρετανός μουσικός Πέρι Μπαμόντε, κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος The Cure.

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Perry Bamonte, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του, ύστερα από σύντομη ασθένεια», ανήμερα Χριστουγέννων, αναφέρει η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της μπάντας, στην οποία επισημαίνεται πως ο Teddy, όπως τον αποκαλούσαν, ήταν «βασικό κομμάτι της ιστορίας του συγκροτήματος The Cure».

Ο Bamonte ήταν βασικό μέλος του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος The Cure από το 1990 -παίζοντας κιθάρα, εξάχορδο μπάσο και πλήκτρα- και εμφανίστηκε σε περισσότερες από 400 συναυλίες.

Γεννημένος στο Λονδίνο το 1960, εντάχθηκε αρχικά στο προσωπικό που εργαζόταν στις περιοδείες του συγκροτήματος το 1984, συνεργαζόμενος με τον μικρότερο αδερφό του, Ντάριλ, ο οποίος ήταν μάνατζερ των The Cure. O Bamonte απασχολήθηκε αρχικά ως βοηθός του συνιδρυτή και τραγουδιστή Ρόμπερτ Σμιθ, προτού γίνει βασικό μέλος του συγκροτήματος μετά την αποχώρηση του κιμπορντίστα Ρότζερ Ο’Ντόνελ το 1990.

Σύμφωνα με το Variety, αποχώρησε από το συγκρότημα το 2005, όταν ο Robert Smith αναδιάρθρωσε τους Cure ως τρίο, και το 2012 εντάχθηκε στους Love Amongst Ruin. Επανενώθηκε με τους Cure με την ένταξή τους στο Rock and Roll Hall of Fame το 2019.

Το πρώτο άλμπουμ των The Cure με τον Μπαμόντε στη σύνθεσή του ήταν το «Wish» (1992) – το πιο επιτυχημένο εμπορικά άλμπουμ του συγκροτήματος- και ακολούθησαν άλλα τρία.

Ο Bamonte επανεντάχθηκε επίσημα στους Cure το 2022 για την παγκόσμια περιοδεία «Shows of a Lost World», η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο και συνεχίστηκε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.

Η τελευταία του εμφάνιση με το συγκρότημα ήταν την 1η Νοεμβρίου 2024 στο Λονδίνο σε ένα one-off event για την κυκλοφορία του τελευταίου τους άλμπουμ και πρώτου μετά από 16 χρόνια, με τίτλο «Songs of a Lost World», ενώ επρόκειτο να εμφανιστεί σε διεθνείς συναυλίες μέχρι το 2026.

Η ερμηνεία του Bamonte στην περιοδεία καταγράφεται στο ντοκιμαντέρ της περιοδείας «Shows of a Lost World», που κυκλοφόρησε σε περιορισμένη διανομή στους κινηματογράφους.

