Μια νέα σημαντική ανακάλυψη ήρθε στο φως στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Πομπηίας: στην είσοδο της περίφημης «Βίλας των Μυστηρίων» εντοπίστηκε ένα παγκάκι ηλικίας χιλιάδων ετών.

Η ανακάλυψη αυτή επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας διαδεδομένης συνήθειας, γνωστής ως «salutatio», που στα λατινικά σημαίνει «πρωινή επίσκεψη». Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για ένα καλά οργανωμένο «παιχνίδι» επίδειξης κύρους και εξουσίας.

Advertisement

Advertisement

Τα πρωινά, οι πολίτες της αρχαίας Πομπηίας συνήθιζαν να σχηματίζουν ουρές έξω από τις επαύλεις, προκειμένου να ζητήσουν κάποια χάρη από τον αφέντη του σπιτιού. Άλλοι ήθελαν ημερομίσθια εργασία, ενώ κάποιοι ήταν επαίτες της πόλης.

Είσοδος της Βίλας των Μυστηρίων

Σημαντικότεροι για τον αφέντη του σπιτιού ήταν οι άνθρωποι κατώτερης κοινωνικής τάξης στους οποίους μπορούσε να προσφέρει νομική ή και οικονομική βοήθεια σε αντάλλαγμα πολιτικής υποστήριξης στις μελλοντικές εκλογές.

Ο κύριος της «Βίλας των Μυστηρίων» πιθανότατα απολάμβανε το αίσθημα κύρους που του προσέδιδε η καθημερινή αναμονή, όμως οι αιτούντες δεν ήταν πάντοτε υπομονετικοί, καθώς σε ορισμένα σημεία άφηναν χαραγμένα σημάδια με αιχμηρά αντικείμενα ή με κάρβουνο.

Η «Βίλα των Μυστηρίων», η οποία ονομάστηκε έτσι λόγω των τοιχογραφιών της που απεικονίζουν τα αινιγματικά τελετουργικά μύησης στο λατρευτικό κύκλο του Διονύσου, βρίσκεται έξω από τα τείχη της πόλης της Πομπηίας και, παραδόξως, υπέστη μόνο μικρές ζημιές κατά την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., με τους περισσότερους τοίχους, τις οροφές και τις τοιχογραφίες να παραμένουν ανέπαφοι.

Εσωτερικό στην Βίλα των Μυστηρίων

Advertisement

Η πιο πρόσφατη ανασκαφή, συνεχίζει το έργο που ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν αιώνα, ο Αμεντέο Μαϊούρι, επικεφαλής αρχαιολόγος στην Πομπηία από το 1924 και διευθυντής έως το 1961 (γνώριμος στην Ελλάδα από ανασκαφές στη Ρόδο), ο πρώτος που πραγματοποίησε συστηματικές ανασκαφές στην Πομπηία.

Μέχρι σήμερα, οι ανασκαφικές εργασίες έχουν αποκαλύψει την αρχική είσοδο της βίλας στην Via Superior, δωμάτια διακοσμημένα με λαμπρές τοιχογραφίες, οι οποίες χρονολογούνται στην αρχή του 1ου αιώνα μ.Χ., καθώς και τμήματα των καταλυμάτων των δούλων.

«Όσο περισσότεροι άνθρωποι περίμεναν έξω από την κεντρική είσοδο, τόσο πιο σημαντικός πρέπει να ήταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού», επισημαίνουν οι ερευνητές σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. «Βέβαια, κάτι τέτοιο αποτελεί και μια διαφορετική όψη της πραγματικότητας. Ποιος ξέρει αν οι άνθρωποι που περίμεναν μπροστά στην κεντρική πόρτα είχαν δει ποτέ στη ζωή τους αυτά τα θαυμαστά δωμάτια με τις περίτεχνες τοιχογραφίες;»

Advertisement

«Το παιχνίδι της αναμονής μπορούσε να είναι μακρύ και απρόβλεπτο», δήλωσε ο διευθυντής του πάρκου Gabriel Zuchtriegel. «Δεν ήξερες ποτέ αν ο κύριος θα σε δεχόταν εκείνη την ημέρα. Ίσως το προηγούμενο βράδυ είχε μείνει ξύπνιος μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και προτιμούσε να κοιμηθεί, ή είχε κάτι άλλο να κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από artnet

Advertisement