Νέα ανασκαφικά στοιχεία υποδηλώνουν αυτό που οι αρχαιολόγοι εκτιμούσαν επί σειρά ετών: ότι μετά την καταστροφή της Πομπηίας από την έκρηξη του Βεζούβιου, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι επέστρεψαν για να ζήσουν στα ερείπια της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ορισμένοι επιζώντες οι οποίοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού, γύρισαν στον ρημαγμένο τόπο και πιθανόν να τους ακολούθησαν και άλλοι που αναζητούσαν ένα μέρος για να εγκατασταθούν.

Advertisement

Advertisement

Πριν από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., που έθαψε -και διατήρησε- μεγάλο μέρος της πόλης, το οποίο ήρθε στο φως τον 16ο αιώνα, στην Πομπηία κατοικούσαν περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι.

Οι αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι η θεωρία περί επιστροφής επιζώντων στα ερείπια, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία νέας έρευνας.

«Χάρη στις νέες ανασκαφές, η εικόνα είναι πλέον πιο ξεκάθαρη: η Πομπηία μετά το 79 αναδύεται ξανά, όχι τόσο ως πόλη όσο ως μια επισφαλής και γκρίζα συσσωμάτωση, ένα είδος καταυλισμού, μια φαβέλα ανάμεσα στα ακόμα αναγνωρίσιμα ερείπια της Πομπηίας που υπήρχε κάποτε», δήλωσε ο διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου, Γκάμπριελ Τσουχτρίγκελ.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ο άτυπος οικισμός συνέχισε να υπάρχει μέχρι τον 5ο αιώνα. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι άνθρωποι ζούσαν χωρίς τις τυπικές υποδομές και τις υπηρεσίες μιας ρωμαϊκής πόλης και ότι τα ερείπια τους έδωσαν την ευκαιρία να βρουν πολύτιμα αντικείμενα.

Εκτιμάται ότι κατοικούσαν στους επάνω ορόφους των σπιτιών, πάνω από την τέφρα, ενώ οι κάτω όροφοι είχαν μετατραπεί σε κελάρια.

Η καταστροφή της πόλης έχει «μονοπωλήσει τη μνήμη», σημείωσε ο Τσουχτρίγκελ, και στην βιασύνη να φτάσουν στα καλά διατηρημένα αντικείμενα της Πομπηίας, «τα αχνά ίχνη της επανεγκατάστασης του χώρου αφαιρέθηκαν κυριολεκτικά και σβήστηκαν χωρίς καμία τεκμηρίωση».

Με πληροφορίες από BBC