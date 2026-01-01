Η διάσημη Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής της Βιέννης υποδέχεται κι εφέτος το νέο έτος, την 1η Ιανουαρίου, στη χρυσοποίκιλτη, στολισμένη με άνθη από τους κήπους της Βιέννης, ειδικά για την περίσταση, Αίθουσα των Φίλων της Μουσικής Musikverein, το αρχιτεκτονικό αριστούργημα νεοκλασικού ρυθμού που αποτελεί την καρδιά της μουσικής κληρονομιάς της αυστριακής πρωτεύουσας.

Στο πόντιουμ θα βρίσκεται για πρώτη φορά ο Καναδός μαέστρος Γιανίκ Νεζέ-Σεγκέν, ο οποίος θα κάνει την εμφάνιση του με ένα tailor made κοστούμι Louis Vuitton.

Όπως δήλωσε προ ημερών στο Associated Press -όχι άδικα, καθώς την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία έχουν διευθύνει από τον Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, τον Κλαούντιο Αμπάντο και τον Ζούμπιν Μέτα έως τον Ρικάρνο Μούτι-, «Ακόμα προσπαθώ να το πιστέψω. Θεωρώ ότι κάθε νέος μαέστρος ονειρεύεται κάποια στιγμή να διευθύνει αυτή τη συναυλία, αλλά μοιάζει σχεδόν άπιαστο, γιατί δεν μπορείς απλά να κάνεις αίτηση για αυτό».

Ο ηλικίας 50 ετών ταλαντούχος διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας είναι μουσικός διευθυντής της Ορχήστρας της Φιλαδέλφια, της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης και της Orchestre Métropolitain του Μόντρεαλ.

Έκανε το ντεμπούτο του με τη Φιλαρμονική της Βιέννης το 2010, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μότσαρτ στο Σάλτσμπουργκ. Έκτοτε, διευθύνει τακτικά την Ορχήστρα τόσο στη Βιέννη, όσο και στο Σάλτσμπουργκ και σε περιοδείες – μεταξύ αυτών και στο Κονσέρτο Καλοκαιρινής Νύχτας του 2023 υπό τη διεύθυνσή του στους μαγευτικούς κήπους των θερινών ανακτόρων του Σένμπρουν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα βαλς, ζωηρές πόλκες και λαμπερά μαρς, καθώς και τα καθιερωμένα encore με τις αναμενόμενες εκπλήξεις, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παρουσιάζονται έργα γυναικών συνθετριών.

Την υπέροχη συναυλία, που μεταδίδεται απευθείας σε περισσότερες από 150 χώρες και παρακολουθούν πάνω από 50 εκατομμύρια τηλεθεατές, θα απολαύσουμε στις 12:10 από την ΕΡΤ1, το Τρίτο Πρόγραμμα και το EPTnews Radio, αλλά και στον ιστότοπο Ertecho.

Τη μετάδοση συνοδεύει σχολιασμός από τους παραγωγούς του Τρίτου Προγράμματος Νίκο Κανελλόπουλο και Αλεξάνδρα Γιαλίνη, που μας ξεναγούν στην ιστορία των έργων και των δημιουργών τους.

Το πρόγραμμα:

1. Johann Strauß II, Εισαγωγή στην οπερέτα «Ο Ίντιγκο και οι 40 Κλέφτες»

2. Carl Michael Ziehrer, Donausagen. Walzer, op. 446

3. Joseph Lanner, Malapou-Galoppe, op. 148

4. Eduard Strauß, Brausteufelchen. Polka schnell, op. 154

5. Johann Strauß II, Fledermaus-Quadrille, op. 363

6. Johann Strauß I, Der Karneval in Paris. Galopp, op. 100

7. Franz von Suppè, Εισαγωγή στην οπερέτα «Die schöne Galathée»

8. Josephine Weinlich, Sirenen Lieder. Polka mazur, op. 13

9. Josef Strauß, Frauenwürde. Walzer, op. 277

10.Johann Strauß II, Diplomaten-Polka. Polka française, op. 448

11.Florence Price, Rainbow Waltz*

12.Hans Christian Lumbye, Københavns Jernbane-Damp-Galop

13.Johann Strauß II, Rosen aus dem Süden, Waltz, op. 388

14.Johann Strauß II, Egyptischer Marsch, op. 335

15.Josef Strauß, Friedenspalmen-Walzer, op. 207

