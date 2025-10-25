Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης εψάλη η η εξόδιος ακολουθία του Διονύση Σαββόπουλου στην Μητρόπολη Αθηνών χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου.

Ανάμεσα στους επικήδειους που ακούστηκαν, συγκλόνισαν τα λόγια του μουσικοσυνθέτη, Αλκίνοου Ιωαννίδη.

Advertisement

Advertisement

«Ακριβέ μου δάσκαλε, τα τελευταία χρόνια έγινες πιο τρυφερός, ζήτησες συγγνώμες, αξίωσα και εγώ να σου πω τελευταία ότι σε αγαπώ», ξεκίνησε τον λόγο του ο μουσικός. «Φεύγεις γιορτινός και αιώνιος, αφήνοντάς μας τα ανεκτίμητα δώρα του περάσματός σου από τη γη», συνέχισε. «Σου άρεσαν οι γιορτές, τα μπουλούκια, τα συμπόσια, τα πανηγύρια. Τα χαιρόσουν. Μας ανέθρεψες, μας στήριξες, μας ελευθέρωσες. Μαζί με τους αγαπημένους σου δασκάλους, τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Τσιτσάνη, ανέδειξες το πολύτιμο, ανέβασες το επίπεδο της χώρας συλλογικά και το επίπεδο του καθενός».

«Μου είπε ο αδελφός μου ο ποιητής “Ο Σαββόπουλος καταργεί το πένθος”. Εγώ τότε γιατί έκλαψα τόσο; Για ποιον; Για σένα ή για μένα;».

«Δεν ξέραμε πότε ήσουν ρόλος και πότε ο εαυτός σου. Μόνο ένας απείθαρχος θα μπορούσε να φτάσει εκεί που έφτασες. Θέλαμε να σε εξηγήσουμε, ήσουν ανεξήγητος. Στην τελευταία σου συναυλία ήσουν πιο ευάλωτος και πιο σίγουρος από ποτέ», είπε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο οποίος χειροκροτήθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους στη Μητρόπολη.

Ο επικήδειος του Αλκίνοου Ιωαννίδη