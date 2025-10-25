Στην Μητρόπολη μεταφέρθηκε η σορός του Διονύση Σαββόπουλου, όπου μέχρι τις 12:15 θα είμαι μαζί του η οικογένεια του. Στις 12:30 θα ανοίξουν οι πόρτες για να εισέλθουν οι καλλιτέχνες και εν συνεχεία, οι πολιτικοί. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Επικήδειους θα εκφωνήσουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Γιώργος Σκαμπαρδώνης, ο Αλέξης Κυριτσόπουλος, η πρώην ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο προσωπικός ιατρός του Διονύση Σαββαόπουλου.

Τον Διονύση Σαββόπουλο αποχαιρέτησε νωρίτερα πλήθος κόσμου, στο παρεκκλήσι όπου η σορός του τέθηκε λαϊκό προσκύνημα.