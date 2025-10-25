Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών βρίσκεται η σορός του Διονύση Σαββόπουλου, όπου και θα παραμείνει έως τις 12:30 για το λαϊκό προσκύνημα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών, στις 13:00 και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών. Επικήδειους λόγους θα εκφωνήσουν καλλιτέχνες και φίλοι του Διονύση Σαββόπουλου, όπως και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Advertisement

Advertisement

Η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη.