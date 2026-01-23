Έκαναν την εμφάνιση τους στις αρχές του 20ού αιώνα και έγιναν σημείο αναφοράς για τις γειτονιές και τα κεντρικά σημεία της πόλης. Από καπνικά είδη και εφημερίδες, μέχρι τη μεγάλη άφιξη του τηλεφώνου τη δεκαετία του 1950, τα κίτρινα περίπτερα εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου σε μίνι πολυκαταστήματα που διέθεταν περίπου τα πάντα.

Ο εικαστικός δημιουργός Ανδρέας Finch ή Finch of Athens, όπως είναι ευρύτερα γνωστός, παρουσιάζει σε συνεργασία με την Art Place – Kyriakos Petalidis gallery, την έκθεση «Περί Πτερύγων Ανέμων – Τα Αθηναϊκά Περίπτερα».

Πρόκειται για μια αποτύπωση της ιστορίας και της εξέλιξης των περίπτερων της Αθήνας, μέσα από 20 τρισδιάστατες, ποικίλων μεγεθών, εικαστικές δημιουργίες ιστορικών περιπτέρων όπως αυτά εμφανίζονται σε φωτογραφικές απεικονίσεις.

Απόρροια μακροχρόνιας έρευνας του Ανδρέα Finch, η έκθεση καταγράφει και παρουσιάζει τη σταδιακή πορεία των αθηναϊκών περιπτέρων από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και σήμερα, με έμφαση στην ιστορική, αρχιτεκτονική και την λαογραφική τους εξέλιξη στο χρόνο.

Η δημιουργική αποτύπωση ξεκινάει από τα πρώτα πολυγωνικά κιόσκια της πλατείας Συντάγματος όπως παρουσιάζονται στις καρτ-ποστάλ της εποχής, το πρώτο «Μινιόν» στα Χαυτεία, τις «Μούσες’» της πλατείας Ομονοίας, μέχρι τον «Κουτάλα’» της Γλυφάδας και το περίπτερο που κατέρρευσε στην οδό Πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια των έργων του μετρό το 1997.

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50

Ώρες επίσκεψης: Δευτέρα – Σάββατο 10πμ–9μμ & Κυριακή 10πμ–3μμ

Διάρκεια έκθεσης: Έως 22 Φεβρουαρίου

