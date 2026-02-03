Μια νέα ταινία έρχεται να ρίξει φως σε ένα από τα πιο πολύκροτα σκάνδαλα του Χόλιγουντ, την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της 13χρονης τότε Σαμάνθα Γκάιμερ από τον σκηνοθέτη Ρoμάν Πολάνσκι.

Με τίτλο «The Girl» η ταινία της Γαλλο-Αμερικανίδας σκηνοθέτιδας και σεναριογράφου Μαρίνας Ζιολκόφσκι βασίζεται στα απομνημονεύματα της Γκάιμερ «The Girl: A Life in the Shadow of Roman Polanski» (2013). Το φιλμ θα καλύψει τα γεγονότα της δεκαετίας του ΄70 από τη γνωριμία με τον 43χρονο τότε σκηνοθέτη μέχρι τη σύλληψή του και την «καταιγίδα» που ακολούθησε.

Advertisement

Advertisement

Ο διάσημος σκηνοθέτης των «Rosemary’s Baby» και «Chinatown» ομολόγησε την ενοχή του στο πλαίσιο δικαστικού συμβιβασμού για να αποφύγει βαρύτερες κατηγορίες. Ωστόσο, το 1978, αφού εξέτισε 42 ημέρες φυλάκισης, διέφυγε στη Γαλλία και έκτοτε παραμένει φυγόδικος στις ΗΠΑ.

«Αυτή η ιστορία υπήρξε ένα ισόβιο βάρος για όλους εμάς που εμπλακήκαμε. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε κάτι όμορφο. Η δημιουργικότητα και η ευαισθησία της Μαρίνας το έκαναν εφικτό – και αυτό, για μένα, είναι ένα δώρο», δήλωσε η Σαμάνθα Γκάιμερ η οποία αργότερα συγχώρησε τον Πολάνσκι.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει η 13χρονη Αμερικανο-Ουκρανή πρωτοεμφανιζόμενη Κάρολιν Κάτσεν, ενώ η Ντρι Χεμινγουέι -δισέγγονη του συγγραφέα Έρνεστ Χέμινγουεϊ- γνωστή από το «Starlet» του Σον Μπέικερ και ο Γκορ Έιμπραμς από την ταινία «The Substance» θα υποδυθούν τους γονείς της Γκάιμερ, Susan και Bob.

Οι παραγωγοί υπογράμμισαν ότι η Κάτσεν-η οποία έχει ήδη στο ενεργητικό της θεατρικές συμμετοχές στις παραστάσεις «Annie» και «Matilda»- επιλέχθηκε ανάμεσα από εκατοντάδες νεαρούς ηθοποιούς, μετά από μια «καθηλωτική οντισιόν που προμηνύει την ανάδειξη ενός σπουδαίου ταλέντου», σύμφωνα με το Deadline.

Διαβάζοντας τα απομνημονεύματα της Γκάιμερ, η Ζιολκόφσκι εντυπωσιάστηκε από τη «φωνή της – καθαρή, θαρραλέα και για πολύ καιρό σβησμένη από τη δημόσια αφήγηση».

«Αυτή η ταινία δεν αφορά τον Ρομάν Πολάνσκι, αφορά την επιστροφή της ιστορίας στη Σαμάνθα, μετά από χρόνια που διαμορφώθηκε από άλλους», ανέφερε η σκηνοθέτις σε δήλωσή της.

Advertisement

«Προσωπική και καθηλωτική, η ταινία «The Girl» είναι μια βαθιά ανθρώπινη πράξη ανάκτησης -αντιμετωπίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία, ο μύθος και η διαστρέβλωση των μέσων ενημέρωσης, έσβησαν την αλήθεια ενός παιδιού. Είναι μια ταινία που θέλει να τιμήσει την ανθεκτικότητά της», συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει ο Guardian, τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Λος Άντζελες τους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

Advertisement