Μετά από έναν κύκλο sold-out παραστάσεων και μια περιοδεία που γνώρισε θερμή υποδοχή σε Ελλάδα και Κύπρο, η οπερέτα «Θέλω να δω τον Πάπα!» επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, από τις 12 Δεκεμβρίου έως και τις 4 Ιανουαρίου 2026.

Στην οπερέτα που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την εποχή της, ξεδιπλώνεται η σύγχρονη αστική θεματολογία του πρωτομάστορα της ελληνικής οπερέτας Θεόφραστου Σακελλαρίδη.

O συνθέτης υπογράφει και το λιμπρέτο του έργου, το οποίο αποτελεί διασκευή στα καθ’ ημάς της φάρσας του Μωρίς Εννεκέν «Οικιακές χαρές» (1894) με πρωταγωνιστές ένα νεόνυμφο αστικό ζευγάρι η σχέση του οποίου διαταράσσεται όταν, κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού τους στη Ρώμη, η νεαρή σύζυγος εκφράζει την επιθυμία να δει από κοντά τον Ποντίφικα.

Ν. Μαραζιώτης, Χ. Μαλιαμάνη – Φωτο Α. Σιμόπουλος

Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στο Θέατρο Παπαϊωάννου στη γωνία των οδών Πατησίων 27 και Καποδιστρίου από τον θίασο οπερέτας του κωμικού Γιάννη Παπαϊωάννου (1873-1931) στις 6 Ιουλίου του 1920. Το έργο σημείωσε μεγάλη επιτυχία -δόθηκαν συνολικά 72 παραστάσεις μέσα στο 1920- ενώ το ομότιτλο τραγούδι έγινε το σουξέ της χρονιάς και το σύνθημα της εποχής. Δεν έλειψαν, όμως, και οι αντιδράσεις της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας, καθώς θεωρήθηκε ότι το τραγούδι σατίριζε τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Επίσης, το ομώνυμο τραγούδι έγινε η αφορμή για έναν φόνο έξω από την Καθολική εκκλησία του Πειραιά, στις 11 Δεκεμβρίου 1921.

Το «Θέλω να δω τον Πάπα!» αναβιώνει σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου, ενώ η Νατάσα Τριανταφύλλη υπογράφει την ευρηματική σκηνοθεσία. Η ίδια σημειώνει: «Κάποτε, το 1920, ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης γράφει το Θέλω να δω τον Πάπα!. O Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τελειώσει. Υπάρχει οικονομική δυσχέρεια, αλλά υπάρχει και ανάγκη για φυγή στην απόλαυση, για διασκέδαση ξέφρενη, για ευμάρεια και ευημερία. Αίθουσες χοροδιδασκαλείων ανοίγουν στην Αθήνα, κινηματογράφοι, καμπαρέ. Η Άννα και ο Αδριανός παντρεύονται και πηγαίνουν γαμήλιο ταξίδι στη Ρώμη, στη Δύση. Κι όμως την ίδια στιγμή ελληνικά στρατεύματα έχουν αρχίσει να επιχειρούν στην Ανατολή, στη Μικρά Ασία. Τραγουδώντας μπορούμε να μιλήσουμε για τα ομορφότερα και τα χειρότερα. Να χορέψουμε. Χορεύοντας μπορούμε να καταλάβουμε τα περισσότερα. Να διαλέξουμε με ποιον θα χορέψουμε βαλς, με ποιον φοξ τροτ, με ποιον, κρατώντας τον ίδιο ρυθμό, θα μείνουμε σε απόσταση. Κι όμως, ξεχνιόμαστε και μένουμε πολλά λεπτά, πολλές μέρες, πολλούς μήνες, σιωπηλοί και ακούνητοι».

Φωτο Α. Σιμόπουλος

Την αποκατάσταση της ενορχήστρωσης και την προσαρμογή της για μικρό σύνολο υπογράφει ο Γιάννης Μπελώνης, ενώ τη δραματουργική επεξεργασία και διασκευή η Έλενα Τριανταφυλλοπούλου.

Το σκηνικό και τα κοστούμια είναι της Τίνας Τζόκα, η κινησιολογία της Δήμητρας Μητροπούλου και ο σχεδιασμός φωτισμών του Χρήστου Τζιόγκα.

Τους ρόλους ερμηνεύουν οι: Δημήτρης Σιγαλός (Βαρονάς), Βαγγέλης Μανιάτης (Λατρούδης), Τζούλια Σουγλάκου (Κυρία Λατρούδη), Χρύσα Μαλιαμάνη (Άννα), Νικόλας Μαραζιώτης (Αδριανός), Μαρισία Παπαλεξίου (Ρίτα), Αντώνης Κυριακάκης (Δημοσθένης) και ο αρχιμουσικός Νίκος Βασιλείου (ενωματάρχης).

To εννεαμελές μουσικό σύνολο αποτελούν οι Ναυσικά Τσάρα (φλάουτο), Ηλίας Σκορδίλης (κλαρινέτο), Πέτρος Καρατσόλης (τρομπόνι), Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί Ι), Βανέσσα Αθανασίου (βιολί ΙΙ), Γιάννης Αθανασόπουλος (βιόλα), Έλλη Φιλίππου (βιολοντσέλο), Δημήτρης Τίγκας (κοντραμπάσο) και Θοδωρής Βαζάκας (κρουστά).

Info

Παραστάσεις:

12, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 Δεκεμβρίου 2025 & 2, 3, 4 Ιανουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20.30 (12, 13, 17, 19/12), 17.30 (21, 23, 24, 27, 28, 30/12 & 2, 3, 4/1), 19.00 (31/12)

Τιμές εισιτηρίων: €18, €25, Φοιτητικό, παιδικό: €15

Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ (καθημερινά 9.00-21.00 | 2130885700) και www.ticketservices.gr