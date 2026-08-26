Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα γίνει η τελετή αποχαιρετισμού στον ζωγράφο και ποιητή, Χρήστο Μαρκίδη που έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου σύμφωνα με την ανακοίνωση του αδερφού του, Σοφρόνη Μαρκίδη.
Η ανάρτηση του αδερφού του εκλιπόντος
Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ο αγαπημένος μου αδερφός Χρήστος Μαρκίδης, έφυγε από τη ζωή.
Η τελετή αποχαιρετισμού θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 16:50.
Παρακαλούνται, οι κοινοί μας φίλοι, να κοινοποιήσουν την παρούσα ανάρτηση.
Ευχαριστώ.
ΥΓ. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους φίλους, που είχαν να γράψουν όλα αυτά τα καλά λόγια για τον Χρήστο