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Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα γίνει η τελετή αποχαιρετισμού στον ζωγράφο και ποιητή, Χρήστο Μαρκίδη που έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου σύμφωνα με την ανακοίνωση του αδερφού του, Σοφρόνη Μαρκίδη.

Η ανάρτηση του αδερφού του εκλιπόντος

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Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ο αγαπημένος μου αδερφός Χρήστος Μαρκίδης, έφυγε από τη ζωή.

Η τελετή αποχαιρετισμού θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 16:50.

Παρακαλούνται, οι κοινοί μας φίλοι, να κοινοποιήσουν την παρούσα ανάρτηση.

Ευχαριστώ.

ΥΓ. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους φίλους, που είχαν να γράψουν όλα αυτά τα καλά λόγια για τον Χρήστο