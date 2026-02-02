Στο πλαίσιο του μηνιαίου κύκλου προβολών «Απογεύματα με ελληνικά ντοκιμαντέρ», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει τη βραβευμένη ταινία-ντοκιμαντέρ «Το ίχνος του χρόνου» (2020, 97’), σε σενάριο και σκηνοθεσία της Διονυσίας Καπανά,την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 (ώρα 18:30), στο κτήριό του στον Ταύρο. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τη δημιουργό.

Η ταινία εστιάζει στον χρόνο, τη μνήμη, τη νοσταλγία, αναδεικνύοντας τη γοητεία της αρχαιολογικής έρευνας και ανασκαφής μέσα από το post mortem πορτρέτο του αρχαιολόγου διεθνούς ακτινοβολίας, Γιάννη Σακελλαράκη. Ένα ταξίδι που αναζητά τον άνθρωπο που δεν είναι πια παρών, μέσα από το ίχνος που άφησε στους τόπους όπου βρέθηκε και στους ανθρώπους που γνώρισε. Μια κινηματογραφική ανασκαφή που φέρνει στο φως μια εικόνα μέσα από θραύσματα και ίχνη, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην πρακτική της αρχαιολογίας.

Η ταινία απέσπασε το 2ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους στο 15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ-Docfest, στη Χαλκίδα (2021), καθώς και το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικής Ταινίας «Αγών» (2022).

Δείτε το trailer εδώ

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η κράτηση θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ιστορικό Αρχείο, στο τηλέφωνο 210 3418060 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-17:00).

Ιστορικό Αρχείο

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14,Ταύρος

Τ: 210 3418051 | www.piop.gr