Καρφίτσα δεν έπεφτε χθες, Παρασκευή, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού όπου παρουσιάστηκε η νέα παράσταση THIS THAT KEEPS ON -a personal archaeology-, μία μεγάλη παραγωγή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που δημιούργησε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου για μία βραδιά. Ο λόγος για την εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία του νέου Μουσείου.

Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί την έναρξη των εορτασμών για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυσή του και ξεκινώντας το ταξίδι της «Μεταμόρφωσής» του, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Οπως αναφέρεται, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης καινοτομεί προτείνοντας μία ιστορικής σημασίας καλλιτεχνική συνεργασία με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου για τη δημιουργία μίας εμβληματικής παραγωγής, μίας παραγωγής-σταθμό στην πορεία του μεγάλου δημιουργού. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ανταποκρίθηκε στην ανάθεση του Μουσείου ανασυνθέτοντας θραύσματα από αγαπημένα έργα του και ενσωματώνοντας νέες ιδέες σε μία πρωτότυπη δραματουργία. Τριάντα χορευτές και ηθοποιοί ζωντάνεψαν επί σκηνής τα υβριδικά πλάσματά του, ενεργοποιώντας τον χώρο με το μοναδικό του ύφος που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας.

Στο THIS THAT KEEPS ON, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου επιστρατεύει εικόνες και σώματα-χίμαιρες από τις τέσσερις δεκαετίες του έργου του και τις αναγεννά δίπλα σε ολοκαίνουργια στοιχεία κινούμενων εικόνων και γλυπτικών εγκαταστάσεων, σε μία προσωπική αφήγηση. Σώματα και υλικά διαπραγματεύονται τις έννοιες της μνήμης, της ανασκαφής, της ευθραυστότητας, του ερωτισμού, της συνένωσης, της καταγωγής, αλλά και της αδιαμεσολάβητης χαράς της ζωής στο μοναδικό ιστορικό, γεωλογικό και καλλιτεχνικό τοπίο των Κυκλάδων. Αυτή η νέα δημιουργία, σχεδιασμένη ως ζωντανός διάλογος ανάμεσα στο αρχαίο και το σύγχρονο, είναι η συναρμογή και αναδημιουργία του πλούσιου υλικού ενός εξαιρετικά πολυδιάστατου καλλιτέχνη, βασισμένη στην απόλυτη πειθαρχία του ύφους, της φόρμας και των εκφραστικών μέσων του.

Τα τελευταία 40 χρόνια, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης έχει συνεισφέρει σημαντικά στην πολιτιστική ζωή της χώρας, επηρεάζοντας γενιές επισκεπτών. Με αυτήν την παράσταση προσφέρει, όπως αναφέρουν οι άνθρωποί του, ακόμη περισσότερο στα πολιτιστικά δρώμενα της Αθήνας, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του: Μία «Μεταμόρφωση» που θα ανανεώσει τη φυσική παρουσία του -δημιουργώντας ένα πολιτιστικό ορόσημο και ένα αρχιτεκτονικό τοπόσημο- και θα επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο ένα μουσείο του μέλλοντος οφείλει να λειτουργεί εντός της δημόσιας σφαίρας. Τιμώντας την επέτειο των 40 χρόνων του, το Μουσείο θα αλλάξει εσωτερικά και εξωτερικά, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο υπηρετεί το κοινό του.

Στη fundraising εκδήλωση συμμετείχαν χιλιάδες θεατές, με την πολύτιμη υποστήριξη των οποίων -και στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού ρόλου τους- το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου προσέφεραν 2.000 δωρεάν εισιτήρια σε φοιτητές και σπουδαστές κρατικών σχολών θεάτρου, χορού, κινηματογράφου και καλών τεχνών όπως και σε σπουδαστές χορού ΑμεΑ, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά αυτήν τη μοναδική βραδιά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το Μουσείο δημιούργησε μία συλλεκτική έκδοση 176 σελίδων με φωτογραφικό υλικό και κείμενα για την παράσταση και την πρωτοκυκλαδική τέχνη, αλλά και μία σπάνια συζήτηση με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου για τη σχέση του με τις Κυκλάδες και τον Κυκλαδικό Πολιτισμό. Από τη Δευτέρα 6 Oκτωβρίου η συζήτηση θα είναι διαθέσιμη στο www.cycladic.gr.

Η παραγωγή ήταν του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Η σύλληψη, ο εικαστικός σχεδιασμός και η σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Ερμήνευσαν οι Ορέστης Αλεξιάδης, Γιαν Άγγελος Αποστολίδης Ισαάκ, Δήμητρα Βλάχου, Μαρία Βούρου, Δημήτρης Γούλιος, Γιώργος Δερέσκος, Νίκος Εγγλέζος, Στέλιος Θεοδώρου, Μιχάλης Θεοφάνους, Γιάννης Καράμπαμπας, Μάκης Κατσανέας, Δημήτρης Λαγός, Έκτωρ Λιάτσος, Μαρία Μανουκιάν, Νίκος Μανωλάς, Δημήτρης Ματσούκας, Daniel Michna, Βασίλης Μίχας, Breanna O’ Mara, Aidi Ormeni, Lukasz Przytarski, Gal Robissa, Έλλη Σκουρογιάννη, Θάνος Στασινός, Δημήτρης Σταυριανόπουλος, Χρήστος Στρινόπουλος, Benjamin Stroman, Μαίρη Χανδρινού, Σπύρος Χριστάκης και Κώστας Χρυσαφίδης.

