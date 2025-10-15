Το Μουσείο του Λούβρου προσθέτει στην συλλογή του το πρώτο βίντεο – έργο, με τίτλο «Les 4 temps» («Οι 4 Εποχές»), δημιουργία του Αλγερινού καλλιτέχνη Μοχάμεντ Μπουρουίσα, αφιερωμένο στους περίφημους Κήπους του Κεραμεικού στο Παρίσι.

Το βίντεο επικεντρώνεται στους φημισμένους Jardin des Tuileries οι οποίοι συνδέουν το μουσείο με την Place de la Concorde (Πλατεία Κονκόρντ). Οι κήποι δημιουργήθηκαν προς τιμήν της Αικατερίνης των Μεδίκων το 1564 (Catherine de’ Medici, 1519–1589), βασίλισσας της Γαλλίας, συζύγου του βασιλιά Ερρίκου Β‘ και έγιναν προσβάσιμοι στο κοινό τον 17ο αιώνα. Από το 2005, τη διαχείρισή τους έχει αναλάβει το Λούβρο και προστατεύονται ως Ιστορικό Μνημείο της UNESCO και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Το Λούβρο είχε απευθύνει πρόσκληση στον 47χρονο καλλιτέχνη να αναλάβει τον επίσημο λογαριασμό του μουσείου στο Instagram, όπου παρουσίαζε ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα από τον Φεβρουάριο του 2024 μέχρι του 2025. Στην διάρκεια ενός έτους, το πρότζεκτ συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

«Πενήντα δύο εβδομάδες και 52 βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο, παρακολουθήσαμε τη ”ζωή” των κήπων για ένα ολόκληρο έτος, μέσα από τις τέσσερις εποχές», δήλωσε στο Art Newspaper ο Ντονασιέν Γκράου, υπεύθυνος σύγχρονων προγραμμάτων του Λούβρου.

«Μετά από αυτό, τα βίντεο αφαιρέθηκαν από την σελίδα του Instagram και ο Μοχάμεντ τα μετέτρεψε σε ένα ανεξάρτητο έργο, για το οποίο συνέθεσε και τη μουσική, καταγράφοντας τις δονήσεις των φυτών στους κήπους».

Κήποι του Κεραμεικού, Παρίσι

Το έργο εντάχθηκε στη συλλογή του μουσείου μέσω του προγράμματος «Histoire du Louvre», το οποίο επικεντρώνεται στην απόκτηση ιστορικών ή σύγχρονων έργων που αναφέρονται στην ιστορία του ιδρύματος.

Το «Les 4 temps» θα παρουσιαστεί στην Salle de la Chapelle από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Με πληροφορίες από ARTnews