Το Θέατρο Βρετάνια παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη θεατρική μεταφορά του έργου «Άρωμα Γυναίκας», που βασίζεται στο μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» (Il buio e il miele) του Τζιοβάνι Αρπίνο και τη θεατρική διασκευή του βιβλίου από τον Πίνο Τιέρνο.

Το έργο, που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία στην κινηματογραφική του εκδοχή με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο, ο οποίος απέσπασε για την ερμηνεία του Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, μεταφέρεται στη σκηνή σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, ο οποίος συνυπογράφει και τη δραματουργική επεξεργασία μαζί με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη.

Ο Άκης Σακελλαρίου στον ρόλο του Φάουστο, ενός εκκεντρικού, πνευματώδους αλλά και πληγωμένου πρώην αξιωματικού, που έχει χάσει την όρασή του, και ο συνοδός του Τσίτσο, ο νεαρός φαντάρος, που ερμηνεύει ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο συγκρούσεις, χιούμορ, εξομολογήσεις και ανατροπές – ένα ταξίδι που θα αλλάξει και τους δύο για πάντα.

Ο στρατιώτης Τσίτσο, καλείται από την υπηρεσία του να συνοδεύσει τον απόστρατο τυφλό λοχαγό Φάουστο, από το Τορίνο στη Νάπολη.

H ιστορία αρχίζει στο Τορίνο με την γνωριμία του Τσίτσο με την «ιδιαίτερη» θεία του Φαούστο, που ερμηνεύει η σπουδαία Ξένια Καλογεροπούλου.

Ξένια Καλογεροπούλου. Φωτογραφίες-βίντεο: Χρήστος Συμεωνίδης

Στη συνέχεια, στη διαδρομή με το τρένο, Φαούστο και Τσίτσο θα συναντηθούν σε ενδιάμεσους σταθμούς, με μια σειρά από ξεχωριστούς ήρωες –Δημήτρης Διακοσάββας, Γιώργος Τζαβάρας, Θησέας Παπαπαναγιώτου, Γεωργία Σωτηριανάκου, Σταύρια Νικολάου, Μαρία Καραγκιοζίδου, Ριχάρδος Αρώνης– που ο καθένας θα προσθέσει τη δική του σφραγίδα.

Στην κορύφωση του ταξιδιού, θα καταλήξουν στη Νάπολη. Εκεί, στην πιο κρίσιμη καμπή, ένα άρωμα γυναίκας, η Σάρα, που ερμηνεύει η Μαριάννα Πουρέγκα, θα έρθει και θα προσπαθήσει να τ’ αλλάξει όλα.

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Οκτωβρίου.

Info

Θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7 (Μετρό Σύνταγμα), τηλ. 2103221579

Παραστάσεις:

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη: 20.00

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 18.00 (λαϊκή απογευματινή) & 21.00

Διάρκεια 120′ (με διάλειμμα 15′)

Προπώληση

Early bird 13 € για τις δύο πρώτες βδομάδες παραστάσεων

