Συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία με το National Theatre Live, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φέρνει την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, ένα από τα σπουδαιότερα αμερικανικά έργα του 20ού αιώνα, το «Λεωφορείο ο Πόθος» του Τένεσι Ουίλλιαμς, σε σκηνοθεσία του Μπένεντικ Άντριους.

Η παραγωγή, που μαγνητοσκοπήθηκε ζωντανά το 2014 στο Young Vic Theatre του Λονδίνου, σημείωσε τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, ενώ χαρακτηρίστηκε από τον διεθνή Τύπο ως μία από τις πιο τολμηρές και εκρηκτικές αναβιώσεις του έργου -ενδεικτικά, ο The Guardian έκανε λόγο για «Ένα αριστούργημα με καθηλωτικές ερμηνείες και συγκλονιστική σκηνοθεσία».

Η Τζίλιαν Άντερσον ως Μπλανς Ντιμπουά

Πρωταγωνιστούν η Τζίλιαν Άντερσον (γνωστή από τη σειρά Sex Education) ως Μπλανς Ντιμπουά, η Βανέσα Κίρμπι (The Crown) στον ρόλο της Στέλλα Κοβάλσκι και ο Μπεν Φόστερ ως Στάνλεϊ Κοβάλσκι.

Καθώς ο εύθραυστος κόσμος της Μπλανς καταρρέει, στρέφεται στη στήριξη της αδερφής της Στέλλας – όμως η πορεία της την οδηγεί σε μια οδυνηρή σύγκρουση με τον βίαιο και αμείλικτο Στάνλεϊ Κοβάλσκι.

Η παράσταση αποτελεί μια σπαρακτική κατάδυση στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και στη σύγκρουση ανάμεσα στην ψευδαίσθηση και την ωμή πραγματικότητα.

Σε συνεργασία με το British Council στην Ελλάδα και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Info

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη

Ώρα 20:00

Τιμές εισιτηρίων: 8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι), 15 €

Eισιτήρια 210 72 82 333, www.megaron.gr.

Στα αγγλικά, με ελληνικούς υπότιτλους.

