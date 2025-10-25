Επιμέλεια: Ειρήνη Ορφανίδου

Mονοχρωματικό έργο του Γάλλου εικαστικού Ιβ Κλάιν πωλήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου σε δημοπρασία στην αστρονομική τιμή των 21 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως ανακοίνωσε ο οίκος Christie’s, πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί για έργο του καλλιτέχνη στη Γαλλία.

Με διαστάσεις τέσσερα μέτρα πλάτος και ύψος περίπου δύο μέτρα, ο πίνακας με τίτλο «California (IKB 71)», ο οποίος τέθηκε σε δημοπρασία για πρώτη φορά, «συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα έργα του Κλάιν που έχουν διατεθεί στην αγορά». Ο οίκος, ως είθισται, δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του αγοραστή.

Vast, elemental and charged with energy, ‘California (IKB 71)’ is Yves Klein’s largest blue monochrome painting. A four-metre expanse of pure pigment, it seems to dissolve the boundary between sky and sea.



Σύμφωνα με τον Christie’s, συγκρίσιμα σε μέγεθος έργα του Κλάιν είναι μόνο οι γιγαντιαίοι πίνακες που δημιούργησε για το Μουσικό Θέατρο του Γκελζενκίρχεν στη Γερμανία, μήκους πέντε έως επτά μέτρων.

Ο πίνακας παρουσιάστηκε για τελευταία φορά στο κοινό στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο μακροχρόνιου δανεισμού την περίοδο 2005-2008. Πριν από τη δημοπρασία ανήκε σε ιδιωτική αμερικανική συλλογή.

Ο Κλάιν, ο οποίος απεβίωσε το 1962 σε ηλικία μόλις 34 ετών, είχε κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τη σύσταση της «ultramarine» μπλε απόχρωσης που δημιούργησε για τα έργα του, ένα μείγμα συνθετικής ρητίνης και χρωστικής ουσίας, στην οποία έδωσε το όνομα «Διεθνές Μπλε του Κλάιν» ή IKB (International Klein Blue).

«Αυτό που μου άρεσε περισσότερο από όλα ήταν οι καθαροί κόκκοι της σκόνης του χρώματος, όπως τους έβλεπα στους εμπόρους χρωμάτων. Είχαν μια εξαιρετική λάμψη, μια αυτόνομη, ζωντανή υπόσταση. Ήταν το ίδιο το χρώμα στην πιο αληθινή του μορφή -η ζωντανή, απτή ύλη του», έλεγε ο Κλάιν.

Όπως σημειώνει ο οίκος, ο καλλιτέχνης υποστήριζε ότι κανένα από τα μονοχρωματικά του έργα δεν μοιάζει με τα άλλα, καθώς ήταν «διαφορετικής ουσίας και ατμόσφαιρας».

Ο Κλάιν φιλοτέχνησε τον πίνακα «California» στις αρχές του 1961, λίγο προτού πραγματοποιήσει το μοναδικό ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα εγκαίνια των πρώτων εκθέσεων του στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.

Στην επιφάνεια του πίνακα είχε προσαρτήσει μικρά βότσαλα, δημιουργώντας μια υφή που, σύμφωνα με την περιγραφή του Christie’s, «παραπέμπει σε θαλάσσιο βυθό κάτω από την γαλάζια άβυσσο του ωκεανού».

Το 2013, ένα ανθοειδές γλυπτό του Κλάιν από μπλε σφουγγάρια πάνω σε μεταλλικό στέλεχος και πέτρινη βάση, πωλήθηκε στο παράρτημα του Sotheby’s στην Νέα Υόρκη έναντι 22 εκατομμυρίων δολαρίων, καταρρίπτοντας εκείνη την εποχή το ρεκόρ πώλησης σε δημοπρασία για έργο του.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε εξηγήσει πως η έμπνευσή του για το έργο «Sculpture éponge bleue sans titre» προήλθε απλώς από την παρατήρηση της ομορφιάς του μπλε χρώματος στα σφουγγάρια που χρησιμοποιούσε στο εργαστήριό του.

Το «California (IKB 71)» ήταν το κορυφαίο έργο της δημοπρασίας «Avant-Garde(s) including Thinking Italian», η οποία περιλάμβανε επίσης δημιουργίες των Ογκίστ Ρενουάρ, Ζαν Ντιμπιφέ και Αλμπέρτο Τζιακομέτι.

Με πληροφορίες από France 24, bfmtv.com