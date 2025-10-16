Εκστρατεία με στόχο τη συγκέντρωση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αποκτήσει ένα χρυσό μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς, γνωστό ως «Η καρδιά των Τυδώρ», ανακοίνωσε το Βρετανικό Μουσείο.

Το κόσμημα προσφέρει μια σαφή εικόνα της σχέσης μεταξύ του βασιλιά Ερρίκου Η΄-το όνομα του οποίου συνδέθηκε με θρησκευτικά και ερωτικά σκάνδαλα, δολοφονίες και τυραννικές πράξεις- και της Αικατερίνης της Αραγονίας.

Το μουσείο του Λονδίνου αναφέρει ότι λίγα αντικείμενα που σχετίζονται με τον γάμο τους έχουν διασωθεί, και πλέον έχει την μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει το μενταγιόν, το οποίο ανακαλύφθηκε από έναν συλλέκτη μετάλλων το 2019, προτού αυτό περιέλθει σε ιδιωτική συλλογή.

Για να αποκτήσει το μενταγιόν, το Βρετανικό Μουσείο επιδιώκει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό μέχρι τον Απρίλιο του 2026, ενώ έχει ήδη λάβει δωρεά 600.000 ευρώ περίπου (500.000 λίρες) από το ίδρυμα «The Julia and Hans Rausing Trust», απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στο κοινό για βοήθεια.

«Το μενταγιόν είναι ίσως ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της αγγλικής ιστορίας που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Με την οικονομική στήριξη θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο μοναδικός θησαυρός θα παραμείνει στο έθνος, ώστε να συνεχίσουν εμπνέονται από αυτόν οι μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν.

Το μενταγιόν που ρίχνει φως στον κόσμο των Τυδώρ

Σύμφωνα με έρευνα του Βρετανικού Μουσείου, το 24 καρατίων χρυσό μενταγιόν πιθανότατα δημιουργήθηκε για ένα τουρνουά το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1518, με αφορμή τον αρραβώνα της πριγκίπισσας Μαρίας, κόρης του Ερρίκου Η΄ και της Αικατερίνης της Αραγονίας, με τον διάδοχο του γαλλικού θρόνου.

Ο Ερρίκος Η΄ συνήθιζε να αναθέτει σε Λονδρέζους χρυσοχόους τη δημιουργία κοσμημάτων για επίσημες τελετές. Μέλη της αυλής τα φορούσαν προσωρινά, προκειμένου να δημιουργείται η εντύπωση μεγαλοπρέπειας, όπως σημειώνει το μουσείο.

Wikimedia/Η Αικατερίνη της Αραγονίας

Η μία όψη του μενταγιόν είναι διακοσμημένη με το ρόδο των Τυδώρ πλεγμένο με μια ροδιά, σύμβολα που αντιπροσωπεύουν τον Ερρίκο Η΄ και την Αικατερίνη της Αραγονίας αντίστοιχα. Στην άλλη όψη, διακρίνονται τα γράμματα “H” και “K”, ενωμένα με λευκό νήμα, ενώ στο κάτω μέρος και των δύο πλευρών χαράσσεται η λέξη «tousiors», που σημαίνει «για πάντα» στα μεσαιωνικά γαλλικά.

Μετά την ανακάλυψή του σε ένα χωράφι κοντά στο Μπέρμινχαμ, το μενταγιόν καταγράφηκε σύμφωνα με τον νόμο «Treasure Act» του 1996, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στα μουσεία και τις γκαλερί της Αγγλίας να αποκτούν ιστορικά αντικείμενα και να τα εκθέτουν.

Ο Σάιμον Φόρμι, διευθύνων σύμβουλος του ιδρύματος Julia Rausing, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που στηρίζουμε την προσπάθεια του Βρετανικού Μουσείου. Το εκπληκτικό αυτό μενταγιόν ρίχνει φως σε έναν καθοριστικό για την ιστορία βασιλικό γάμο και εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για τον κόσμο των Τυδώρ. Ελπίζουμε ότι και άλλοι θα συνδράμουν γενναιόδωρα σε αυτή την προσπάθεια, ώστε αυτός ο θησαυρός να παραμείνει ορατός για πολλά χρόνια», κατέληξε.

Η δημόσια εκστρατεία συγκέντρωσης δωρεών είναι πλέον ανοιχτή, ενώ το αντικείμενο θα εκτίθεται στην αίθουσα δύο του μουσείου μέχρι τον Απρίλιο του 2026.

Με πληροφορίες από BBC, The Independent

