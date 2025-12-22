Ο Δημήτρης Παυλάκης, πρώην διευθυντικό στέλεχος του τραπεζικού κλάδου και αναγνωρισμένος ειδικός στο τραπεζικό μάρκετινγκ, ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «Ο Τραπεζικός Παντογνώστης: Η Νέα Εποχή του Marketing 6.0 στη Τραπεζική Βιομηχανία». Το βιβλίο αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών, συνδυάζοντας τεχνολογία, δεδομένα και ανθρώπινη διάσταση για τη δημιουργία αυθεντικών και μετρήσιμων πελατειακών εμπειριών.

Με 10 θεματικές ενότητες και 100 στοχευμένες ερωτήσεις, το βιβλίο καλύπτει όλο το φάσμα του σύγχρονου τραπεζικού μάρκετινγκ, όπως ψηφιακός μετασχηματισμός, νέες τεχνολογίες (IoT, Blockchain, VR/AR, NFTs), στρατηγικός σχεδιασμός, πωλήσεις, ηγεσία και διαχείριση ομάδων. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα, διεθνή case studies και QR codes για διαδραστική μάθηση, προσφέροντας στους αναγνώστες άμεσες λύσεις για την εφαρμογή του Marketing 6.0.

O «Τραπεζικός Παντογνώστης» απευθύνεται σε τραπεζικά στελέχη, οικονομολόγους, φοιτητές και επαγγελματίες που επιδιώκουν να ηγηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως μοχλό και τον άνθρωπο ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το βιβλίο είναι αυτοτελές και εύληπτο, επιτρέποντας την αποσπασματική μελέτη χωρίς προηγούμενη εξειδίκευση.

«Στον ψηφιακό κόσμο, η τεχνολογία είναι το εργαλείο, αλλά ο άνθρωπος παραμένει το επίκεντρο. Αυτό το βιβλίο είναι ένας οδηγός για όσους θέλουν να μετατρέψουν τη θεωρία σε πράξη, δημιουργώντας στους πελάτες εμπειρίες που μετρούν», δηλώνει ο συγγραφέας.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από 1 Δεκεμβρίου 2025 σε βιβλιοπωλεία και ηλεκτρονικά καταστήματα, με κεντρική διάθεση από το βιβλιοπωλείο «Παρ’ ημίν» (Τζανακάκης), Χαρ. Τρικούπη 11Α, Αθήνα, τηλ. 210 3811201.