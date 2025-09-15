Περισσότεροι από 680.000 νέοι εκατομμυριούχοι προστέθηκαν στην σχετική μακρά λίστα το 2024, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της ελβετικής τράπεζας UBS. Όσον αφορά το ποσοστό αύξησης, η μεγαλύτερη καταγράφηκε στην Τουρκία, η οποία παρουσιάζει αύξηση 8% στον αριθμό των εκατομμυριούχων σε ετήσια βάση, ακολουθούμενη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία σημείωσαν αύξηση 5,8%.

Κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, οι αναλυτές της UBS προβλέπουν ότι η Βόρεια Αμερική και η Μεγάλη Κίνα θα είναι οι κύριοι μοχλοί της παγκόσμιας αύξησης του πλούτου.

Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια ανάμεικτη εικόνα στην εξέλιξη της παγκόσμιας ανισότητας πλούτου τα τελευταία πέντε χρόνια. Σύμφωνα με την έκθεση, η ισότητα έχει αυξηθεί σε 26 από τις 56 αγορές που μελέτησε η UBS, ενώ έχει μειωθεί σε 29 και έχει παραμείνει αμετάβλητη σε μία.

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα του Statista, ο αριθμός των εκατομμυριούχων σε δολάρια ΗΠΑ έχει αυξηθεί απότομα από τις αρχές του 21ου αιώνα. Το 2000, υπήρχαν 14,7 εκατομμύρια εκατομμυριούχοι στις χώρες που αναλύθηκαν. Το 2024, ήταν σχεδόν 60 εκατομμύρια – μια τετραπλάσια αύξηση σε είκοσι χρόνια (~300%).

Αν συγκρίνουμε αυτό το ποσοστό με την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, ο αριθμός των ανθρώπων κάτω από το παγκόσμιο όριο φτώχειας – που σήμερα ανέρχεται σε 3 δολάρια την ημέρα – έχει μειωθεί με πολύ βραδύτερο ρυθμό.

Στις αρχές του αιώνα, υπήρχαν 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι που ζούσαν σε ακραία φτώχεια, σε σύγκριση με περίπου 808 εκατομμύρια σήμερα, μια μείωση περίπου 52%.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν μακράν το μεγαλύτερο αριθμό εκατομμυριούχων σε δολάρια: 23,8 εκατομμύρια το 2024, που αντιπροσωπεύουν το 7% του πληθυσμού της χώρας. Στη συνέχεια αυτής της λίστας βρίσκεται η Κίνα με 6,3 εκατομμύρια (0,4% του πληθυσμού), ενώ η Γαλλία συμπληρώνει το βάθρο με 2,9 εκατομμύρια (4,2% του πληθυσμού).

Η Κίνα έχει δει τον αριθμό των εκατομμυριούχων να αυξάνεται ιδιαίτερα γρήγορα από το 2000. Ο αριθμός των εκατομμυριούχων προβλέπεται να αυξηθεί μέχρι το 2028 στη συντριπτική πλειοψηφία των 56 χωρών του δείγματος της UBS. Δύο εξαιρέσεις είναι η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην τελευταία χώρα, προβλέπεται ότι θα υπάρχουν 3,1% – ή περίπου 81.500 – λιγότεροι εκατομμυριούχοι το 2028 από ό,τι το 2024.