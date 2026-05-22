Στο ήδη εκρηκτικό σκηνικό του εμφυλίου στο Σουδάν, η υπόθεση ενός διοικητή που φέρεται να συνδέεται με τις Rapid Support Forces επιστρέφει στο προσκήνιο με νέο κύμα καταγγελιών και αναφορών από το πεδίο των μαχών. Πρόκειται για μια μορφή που έχει συνδεθεί με εικόνες βίας από την περιοχή του El Fasher, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο και έχουν προκαλέσει διεθνή αντιδράση.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές έρευνες που επικαλούνται μαρτυρίες επιζώντων και οπτικό υλικό, ο συγκεκριμένος διοικητής εμφανίζεται σε σειρά βίντεο από την περίοδο των σφοδρών συγκρούσεων στο Νταρφούρ. Στα πλάνα αυτά αποδίδονται πράξεις ακραίας βίας κατά αμάχων, με σκηνές που φέρονται να έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εκκαθάρισης στην πόλη και στα περίχωρά της. Η αξιολόγηση του υλικού έχει γίνει από διεθνή ερευνητικά δίκτυα και οργανισμούς που ασχολούνται με την επαλήθευση πολεμικών εγκλημάτων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πλήρης ανεξάρτητη επιβεβαίωση για κάθε επιμέρους περιστατικό.

Η έρευνα του Reuters, σε συνεργασία με ειδικούς αναλυτές ψηφιακού περιεχομένου, αναφέρει ότι δεκάδες βίντεο που συνδέονται με τις επιχειρήσεις των RSF στο αλ-Φάσιρ αποτυπώνουν σκηνές εκτελέσεων και μαζικής καταστροφής. Σε ορισμένα από αυτά, άτομα που φέρονται να ανήκουν στην ηγεσία των μονάδων εμφανίζονται κοντά σε σημεία όπου έχουν καταγραφεί σοροί, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για οργανωμένη και συστηματική βία κατά του άμαχου πληθυσμού.

Μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν από προσφυγικούς καταυλισμούς σε γειτονικές περιοχές περιγράφουν μια ιδιαίτερα χαοτική κατάσταση κατά τη διαφυγή χιλιάδων ανθρώπων από την πόλη. Επιζώντες μιλούν για ελέγχους, λεηλασίες και βίαιες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της φυγής, ενώ αρκετοί αναφέρουν ότι αναγνώρισαν τον ίδιο διοικητή σε υλικό που τους παρουσιάστηκε αργότερα από δημοσιογράφους. Οι περιγραφές αυτές, αν και συγκλίνουσες σε βασικά σημεία, παραμένουν ανεπιβεβαίωτες ως προς τις λεπτομέρειες τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε αναφορές διεθνών οργανισμών, οι οποίοι έχουν καταγράψει πιθανά εγκλήματα πολέμου στην ευρύτερη περιοχή του Νταρφούρ. Εκθέσεις που επικαλούνται μάρτυρες κάνουν λόγο για επιθέσεις σε χώρους όπου είχαν βρει καταφύγιο άμαχοι, καθώς και για περιστατικά που αφορούν γυναίκες και παιδιά. Οι οργανισμοί αυτοί επισημαίνουν ότι η τελική νομική αξιολόγηση τέτοιων υποθέσεων απαιτεί πλήρη πρόσβαση σε στοιχεία και ανεξάρτητες έρευνες.

Sudan: UAE-backed RSF announced the arrest of Abu Lulu, a senior commander seen killing unarmed men in a viral video from El Fasher. pic.twitter.com/RwxvXRw2AF — Clash Report (@clashreport) October 30, 2025

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την τύχη του συγκεκριμένου διοικητή. Πηγές που επικαλείται η δημοσιογραφική έρευνα αναφέρουν ότι είχε τεθεί υπό κράτηση από τις ίδιες τις RSF, μετά την έντονη διεθνή κατακραυγή. Ωστόσο, άλλες μαρτυρίες από το πεδίο υποστηρίζουν ότι επανεμφανίστηκε αργότερα σε περιοχές ενεργών συγκρούσεων, γεγονός που τροφοδοτεί ερωτήματα για το αν υπήρξε πράγματι πλήρης απομάκρυνσή του από τις επιχειρήσεις.

Η ηγεσία των Rapid Support Forces έχει κατά καιρούς αναγνωρίσει ότι έχουν σημειωθεί παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο αλ-Φάσιρ, ανακοινώνοντας εσωτερικές διαδικασίες διερεύνησης. Παράλληλα, έχουν υπάρξει δηλώσεις που διαψεύδουν την απελευθέρωση του διοικητή και επιμένουν ότι παραμένει υπό κράτηση, δημιουργώντας ένα θολό τοπίο γύρω από την πραγματική κατάσταση.

Η εικόνα στο πεδίο παραμένει ρευστή. Στο βόρειο Νταρφούρ και τις γειτονικές περιοχές, οι μάχες συνεχίζονται με εναλλαγές ελέγχου, ενώ το ανθρωπιστικό κόστος αυξάνεται. Οι τοπικές κοινωνίες βρίσκονται αντιμέτωπες με εκτοπισμό, έλλειψη βασικών αγαθών και συνεχή ανασφάλεια, σε ένα περιβάλλον όπου οι πληροφορίες συχνά καθυστερούν ή δεν μπορούν να επαληθευτούν άμεσα.

The UAE-backed Rapid Support Forces said they arrested several individuals, including Brig. Gen. Al-Fatih Abdallah Idris, known as “Issa Abu Lulu,” for “violations” committed during the capture of El Fasher, where he and others were recorded executing dozens of civilians.



Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με οργανισμούς να ζητούν ανεξάρτητη διερεύνηση για όλα τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί. Παρά τις ανακοινώσεις και τις διαψεύσεις, το βασικό ερώτημα παραμένει ανοιχτό: ποια είναι η πραγματική έκταση των γεγονότων στο αλ-Φάσιρ και ποιος φέρει την ευθύνη για τις πράξεις που αποδίδονται σε διοικητές στο πεδίο;

Σε μια σύγκρουση όπου η προπαγάνδα, τα βίντεο και οι μαρτυρίες διασταυρώνονται χωρίς πάντα να ελέγχονται άμεσα, η αλήθεια παραμένει δύσκολη να αποτυπωθεί με ακρίβεια. Αυτό που είναι βέβαιο, ωστόσο, είναι ότι το Σουδάν εξακολουθεί να βυθίζεται σε μια από τις πιο βίαιες και περίπλοκες συγκρούσεις της σύγχρονης αφρικανικής ιστορίας, με το Νταρφούρ στο επίκεντρο μιας ανθρωπιστικής κρίσης που δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης.

Με πληροφορίες από το Reuters

