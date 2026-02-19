Για «πράξεις γενοκτονίας» στην Ελ Φάσερ, τη σουδανική πόλη όπου έχουν καταγραφεί πολυάριθμες ωμότητες μετά την κατάληψή της από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) τον Οκτώβριο, κάνει λόγο σήμερα (19/2) σε έκθεσή της ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης γεγονότων του ΟΗΕ για το Σουδάν.

Στην έκθεση με τίτλο «Χαρακτηριστικά γενοκτονίας στην Ελ Φάσερ» η αποστολή διαπιστώνει ότι «η γενοκτόνος πρόθεση είναι το μόνο λογικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τις συστηματικές ενέργειες του RSF» σε αυτήν την πόλη του Νταρφούρ.

#Sudan: RSF violations during capture of besieged El Fasher amount to war crimes & possible crimes against humanity –@UNHumanRights report documents mass killings, abductions & summary executions, with over 6,000 people killed just in the first three days.https://t.co/AJQcugfA8e pic.twitter.com/JOd6IIk1G7 — UN Human Rights (@UNHumanRights) February 13, 2026

Αυτές οι πράξεις «χαρακτηρίζονται από στοχευμένες δολοφονίες με βάση εθνοτικά κριτήρια, σεξουαλική βία, καταστροφές και δημόσιες δηλώσεις που ζητούν ρητά την εξάλειψη των μη αραβικών κοινοτήτων, ιδίως των Ζαγκάουα και των Φουρ», αναφέρει η ανακοίνωση που συνοδεύει την έκθεση.

Στις 26 Οκτωβρίου 2025 οι RSF, που πολεμούν εναντίον του σουδανικού στρατού από τον Απρίλιο του 2023, κατέλαβαν την Ελ Φάσερ έπειτα από 18 μήνες πολιορκίας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εκτίμησε πρόσφατα ότι τις τρεις πρώτες ημέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ τουλάχιστον 4.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στην πόλη και περισσότεροι από 1.600 άλλοι διέφυγαν, αλλά σημείωσε ότι οι πραγματικοί αριθμοί «είναι αναμφίβολα πολύ μεγαλύτεροι».

From Al-Afad Camp: Displaced Civilians Flee Shelling, Torture and Violations by the Rapid Support Militia (Janjaweed), Saying El Fasher Is Not Safe Despite Official Claims



In interviews broadcast by Al Jazeera Mubasher from inside Al-Afad Camp, displaced civilians shared… pic.twitter.com/L9IMhz3Llr — Sudanese Echo (@SudaneseEcho) February 14, 2026

Η ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ τονίζει στα συμπεράσματά της ότι «τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι διαπράχθηκαν τουλάχιστον τρεις πράξεις που συνιστούν γενοκτονία».

Αυτές οι πράξεις περιλαμβάνουν «τη δολοφονία μελών προστατευόμενης εθνοτικής ομάδας, την πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης και την σκόπιμη επιβολή συνθηκών διαβίωσης που έχουν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν τη φυσική καταστροφή της ομάδας εν όλω ή εν μέρει».

Πηγή: Reuters

«Το εύρος, ο συντονισμός και η δημόσια υποστήριξη που προσέφεραν στην επιχείρηση ανώτεροι αξιωματούχοι των RSF υποδεικνύουν ότι τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Ελ Φάσερ και τα περίχωρά της δεν ήταν μεμονωμένες ωμότητες πολέμου», δήλωσε ο Μοχάμαντ Σάντε Οτμάν, πρόεδρος της αποστολής.

«Απόλυτη φρίκη»

Πριν από την κατάληψη της Ελ Φάσερ, οι 18 μήνες πολιορκίας «εξασθένισαν συστηματικά τον πληθυσμό μέσω του λιμού, των στερήσεων, των τραυματισμών και του περιορισμού», αφήνοντάς τον «ανυπεράσπιστο μπροστά στην ακραία βία που ακολούθησε», εξηγεί η έκθεση.

Αφού εισέβαλαν στην Ελ Φάσερ οι RSF, χιλιάδες άνθρωποι «σκοτώθηκαν, βιάστηκαν ή εξαφανίστηκαν στη διάρκεια τριών ημερών απόλυτης φρίκης».

Πηγή: Reuters

Η έκθεση αναφέρει συγκεκριμένα «σφαγές, γενικευμένους βιασμούς, σεξουαλική βία, βασανιστήρια και κακοποιήσεις, αυθαίρετες κρατήσεις, εκβιασμούς και αναγκαστικές εξαφανίσεις» μετά την κατάληψη της πόλης από τους παραστρατιωτικούς.

«Επιζώντες περιγράφουν συγκεκριμένες απειλές περί ‘εκκαθάρισης’ της πόλης», σημειώνει η έκθεση. «Αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τις ΔΤΥ να λένε: ‘υπάρχει κάποιος Ζαγκάουα ανάμεσά σας; Αν βρούμε Ζαγκάουα, θα τους σκοτώσουμε όλους’».

Εξάλλου αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εκτελέσεις εξ επαφής πολιτών, καθώς για δρόμους γεμάτους από πτώματα ανδρών, γυναικών και παιδιών.

Γυναίκες και κορίτσια ηλικίας από 7 έως 70 ετών, που ανήκαν σε μη αραβικές φυλές και κυρίως Ζαγκάουα, έπεσαν θύματα βιασμών και άλλης σεξουαλικής βίας, σημειώνει η έκθεση.

Genocidal intent is the “only reasonable inference” from the RSF assault on El Fasher, says UN independent fact-finding mission.



Investigators cite ethnically targeted killings, rape and starvation tactics against Zaghawa and Fur communities.https://t.co/eIdKF9ZGNq Advertisement February 19, 2026

Σύμφωνα με την αποστολή, «η στοχοποίηση βάσει ταυτότητας, που συνδέεται με την εθνοτική ομάδα, το φύλο και την υποτιθέμενη πολιτική τοποθέτηση, ήταν κεντρικό στοιχείο της επιχείρησης των ΔΤΥ», με τους παραστρατιωτικούς να «δηλώνουν ανοιχτά την πρόθεσή τους να στοχεύσουν και να εξαλείψουν τις μη αραβικές κοινότητες».

«Καθώς η σύγκρουση έχει εξαπλωθεί στην περιοχή του Κορντοφάν, η επείγουσα προστασία των αμάχων είναι πιο απαραίτητη από ποτέ», προειδοποίησε η Τζόι Ενγκόζι Εζέιλο, εμπειρογνώμονας που συμμετείχε στην επιτροπή.

Παράλληλα η έκθεση τονίζει ότι «ελλείψει αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και λογοδοσίας (…) ο κίνδυνος περαιτέρω πράξεων γενοκτονίας παραμένει σοβαρός και επίμονος».

«Όταν υπάρχουν στοιχεία γενοκτονίας, η διεθνής κοινότητα έχει αυξημένη υποχρέωση να αποτρέψει, να προστατεύσει και να διασφαλίσει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη», επέμεινε ο Οτμάν.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Σουδάν, χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ενώ περισσότερα από 11 εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τις εστίες του, προκαλώντας «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)