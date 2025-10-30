Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην πόλη Ελ-Φάσερ, την πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ στο Σουδάν, από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) μέσα σε διάστημα δύο ημερών, αφότου η παραστρατιωτική οργάνωση κατέλαβε την περιφερειακή πρωτεύουσα ύστερα από 18 μήνες πολιορκίας.
Σύμφωνα με το skynews, το οποίο κάνει λόγο για ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του Ερευνητικού Κέντρου Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Yale καθώς η πόλη βρίσκεται υπό πλήρη τηλεπικοινωνιακό αποκλεισμό, κηλίδες και σχήματα που μοιάζουν με αίμα και πτώματα είναι ορατά από το διάστημα σε δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το ερευνητικό κέντρο.
Ο διευθυντής του, Ναθάνιελ Ρέιμοντ, δήλωσε ότι «τις τελευταίες 48 ώρες, από τότε που έχουμε [δορυφορικές] εικόνες της Ελ-Φάσερ, βλέπουμε μια αύξηση αντικειμένων που δεν υπήρχαν πριν καταλάβει η RSF την πόλη — έχουν μήκος περίπου 1,3 έως 2 μέτρα, κάτι που είναι κρίσιμο, καθώς αυτή είναι η μέση διάσταση ενός ανθρώπινου σώματος ξαπλωμένου κάθετα».
Ο κυβερνήτης του Βόρειου Νταρφούρ, Μίνι Μιναουί, δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ότι 460 πολίτες σκοτώθηκαν στο τελευταίο λειτουργικό νοσοκομείο της πόλης.
Το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν ανέφερε επίσης ότι η RSF «δολοφόνησε ψυχρά όλους όσους βρήκε μέσα στο Νοσοκομείο Αλ Σαούντι, συμπεριλαμβανομένων ασθενών, συνοδών και οποιουδήποτε άλλου βρισκόταν στους θαλάμους».
Δορυφορικές εικόνες φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες για σφαγή στο Νοσοκομείο Αλ Σαούντι, σύμφωνα με τον κ. Ρέιμοντ, ο οποίος ανέφερε ότι η έκθεση του YHL «περιγράφει έναν μεγάλο σωρό από αυτά τα αντικείμενα [που πιστεύεται ότι είναι πτώματα] δίπλα σε έναν τοίχο ενός κτιρίου του νοσοκομείου Αλ Σαούντι.
Και πιστεύουμε ότι αυτό συμφωνεί με τις αναφορές πως ασθενείς και προσωπικό εκτελέστηκαν μαζικά».
Μάλιστα, συνέκρινε το επίπεδο βίας στην πόλη με τις πρώτες 24 ώρες της γενοκτονίας στη Ρουάντα.
«Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός κύματος βίας», είπε.
«Δεν έχω δει ποτέ τέτοιο επίπεδο βίας σε μια περιοχή όπως αυτό που βλέπουμε τώρα. Αυτό είναι συγκρίσιμο μόνο με τις δολοφονίες στη Ρουάντα».
Σε βιντεομήνυμα που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, ο διοικητής της RSF, Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκαλό, αναγνώρισε «παραβιάσεις στην Ελ-Φάσερ» και δήλωσε ότι «μια επιτροπή έρευνας θα πρέπει να ξεκινήσει για να λογοδοτήσουν στρατιώτες ή αξιωματικοί».
Ο Νταγκαλό είναι γνωστός για τις θηριωδίες που διέπραξε στο Νταρφούρ τη δεκαετία του 2000 ως αρχηγός της πολιτοφυλακής Τζαντζαουίντ, και η RSF έχει κατηγορηθεί για γενοκτονία στο Νταρφούρ 20 χρόνια μετά.
Σύμφωνα με το Sky News, η RSF κρατά γιατρούς, δημοσιογράφους και πολιτικούς αιχμάλωτους, απαιτώντας λύτρα από ορισμένες οικογένειες για την απελευθέρωσή τους.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα λύτρα καταβλήθηκαν, αλλά στη συνέχεια εστάλησαν νέα μηνύματα που απαιτούσαν επιπλέον χρήματα για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων.
Ο δημοσιογράφος Μουάμερ Ιμπραχίμ, που εργάζεται στην πόλη, κρατείται από την RSF, η οποία είχε αρχικά δημοσιεύσει βίντεο όπου εμφανιζόταν καθισμένος στο έδαφος, περιστοιχισμένος από ενόπλους, να δηλώνει υπό πίεση ότι η πατρίδα του έχει καταληφθεί.
Ο Ιμπραχίμ κρατείται απομονωμένος, ενώ η οικογένειά του αγωνίζεται να διαπραγματευτεί την απελευθέρωσή του. Ο Μουάμερ κάλυπτε με γενναιότητα την πολιορκία της Ελ-Φάσερ επί μήνες, υπομένοντας πείνα και βομβαρδισμούς.
Η περιφερειακή διευθύντρια της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), Σάρα Κουντά, δήλωσε ότι η απαγωγή του Μουάμερ Ιμπραχίμ «είναι μια σοβαρή και ανησυχητική υπενθύμιση ότι οι δημοσιογράφοι στην Ελ-Φάσερ στοχοποιούνται απλώς επειδή λένε την αλήθεια».
(Με πληροφορίες από skynews)