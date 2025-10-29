Σοκ προκαλούν οι δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν μετά την πτώση του Ελ Φασέρ στο Σουδάν, με την άμμο να έχει βαφτεί κόκκινη από το αίμα περισσότερων από 2.000 σφαγιασμένων αμάχων.

Οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν αποδεικτικά στοιχεία για την σφαγή στο Ελ-Φασέρ, την πρωτεύουσα του Βόρειου Νταρφούρ στο Σουδάν, μετά την κατάληψή της από τις Ταχείες Δυνάμεις Υποστήριξης (RSF) της αφρικανικής χώρας ύστερα από 18 μήνες πολιορκίας.

Οι δορυφορικές εικόνες της Maxar δείχνουν ανθρώπινα σώματα συγκεντρωμένα γύρω από οχήματα και κοντά σε αναχώματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για πολίτες που πυροβολήθηκαν καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν μετά την πτώση της πόλης στα χέρια των RSF.

Οι εικόνες, που αναλύθηκαν από το Εργαστήριο Ανθρωπιστικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Yale και δημοσιεύθηκαν από την Telegraph, δείχνουν λίμνες αίματος και σωρούς από πτώματα να είναι ορατά από το διάστημα – μια σκληρή απόδειξη για αυτό που διεθνείς παρατηρητές και τοπικοί μάρτυρες περιγράφουν ως ένα από τα πιο θανατηφόρα ξεσπάσματα βίας στο Σουδάν.

Οι εικόνες επιβεβαιώνουν τις αναφορές ότι πάνω από 2.000 άμαχοι εκτελέστηκαν από μαχητές της RSF μετά την κατάληψη της πόλης.

Οι πολιτοφυλακές που υπερασπίζονταν την πόλη μαζί με τον στρατό ανέφεραν ότι η αντάρτικη ομάδα RSF «διέπραξε φρικτά εγκλήματα εναντίον αθώων πολιτών» και είπαν ότι οι περισσότεροι νεκροί ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Ο εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν, που διαρκεί δυόμισι χρόνια, έχει αναζωπυρώσει την εθνοτική αιματοχυσία στην περιοχή, με τους μαχητές των RSF να κατηγορούνται για σφαγές αφρικανικών ομάδων προκειμένου να καταλάβουν τη γη τους.

Οι RSF προέρχονται κυρίως από αραβικές πολιτοφυλακές και σχηματίστηκαν από τους διαβόητους Τζαντζαουίντ, υπεύθυνους για γενοκτονία και μαζικές θηριωδίες στο Νταρφούρ πριν από 20 χρόνια.

Η κατάληψη άλλων θυλάκων από τις RSF, συμπεριλαμβανομένου του Ελ Τζενεϊνά το 2023, οδήγησε σε εθνοτικές σφαγές χιλιάδων ανθρώπων. Πρόσφυγες και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούσαν επί 18 μήνες ότι παρόμοιες θηριωδίες ήταν πιθανές αν έπεφτε το Ελ Φασέρ.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν το Ελ Φάσερ μετά την κατάληψή του, κατευθυνόμενοι προς την Ταβίλα και άλλες περιοχές στα δυτικά.

Η σύγκρουση που βύθισε το Σουδάν στο χάος



Η χώρα της βορειοανατολικής Αφρικής έχει βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασαν οι μακροχρόνιες εντάσεις ανάμεσα στις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (SAF) και την παραστρατιωτική οργάνωση RSF.

Οι μάχες ξεκίνησαν στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Από τότε, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πάνω από 14 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί.

Η RSF, γνωστή για τις ωμότητές της, έχει κατηγορηθεί για τη σφαγή έως και 15.000 πολιτών στην πρωτεύουσα του Δυτικού Νταρφούρ, Ελ Τζενίνα. Ο στρατός, από την πλευρά του, έχει επίσης κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι αντάρτες της RSF διεξάγουν σκόπιμη εκστρατεία σεξουαλικής βίας και βασανιστηρίων, χρησιμοποιώντας τον τρόμο ως μέσο υποταγής του άμαχου πληθυσμού.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη Δευτέρα την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση των συγκρούσεων και ζήτησε την άμεση και ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Ο Γενικός Γραμματέας καταδικάζει έντονα τις αναφορές για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελ Φάσερ, συμπεριλαμβανομένων των αδιάκριτων επιθέσεων και της στοχοποίησης αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών, καθώς επίσης της έμφυλης βίας και εθνοτικά υποκινούμενων επιθέσεων και κακομεταχείρισης», ανέφερε εκπρόσωπος του Γκουτέρες σε ανακοίνωσή του.

Το Ελ Φάσερ, ύστερα από ενάμιση χρόνο πολιορκίας, έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο ζοφερά μέρη του πολέμου. Τα στρατόπεδα προσφύγων γύρω από την πόλη βρίσκονται ήδη σε κατάσταση λιμού, ενώ μέσα στην πόλη οι κάτοικοι καταφεύγουν ακόμη και σε ζωοτροφές για να επιβιώσουν.

Ο ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει ότι 260.000 άμαχοι, οι μισοί από τους οποίους παιδιά, παρέμεναν παγιδευμένοι χωρίς καμία πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια.

