Οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες σε μια αεροπορική επιδρομή στις 3 Ιανουαρίου και τους έφεραν να δικαστούν για κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικά στη Νέα Υόρκη, αλλά οι εικόνες του ζευγαριού που συνοδεύεται από ένα αεροπλάνο και κυκλοφορούν στα κοινωνικά μέσα είναι στην πραγματικότητα δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι εικόνες που δημιουργήθηκαν από το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Google δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε ειδησεογραφικά ρεπορτάζ για την άφιξη του Μαδούρο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δύο εικόνες – η μία δείχνει τον ανατραπέντα πρόεδρο και τη σύζυγό του με χειροπέδες, περιτριγυρισμένους από στρατιώτες και ένα υποτιθέμενο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο βάθος, ενώ η άλλη δείχνει μόνο τον Μαδούρο να συνοδεύεται – δημοσιεύτηκαν σε μια ανάρτηση στη γλώσσα της Βιρμανίας στο Facebook στις 3 Ιανουαρίου 2026.

«Στις 3 Ιανουαρίου 2026, ο Νικολάς Mαδούρο, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας που συνελήφθη σε μια επιδρομή της ειδικής μονάδας Delta Forces των ΗΠΑ, αποτελεί έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους αλλά και συναρπαστικούς ηγέτες της σύγχρονης παγκόσμιας πολιτικής», αναφέρει μέρος της ανάρτησης.

🇺🇸 Does this clip shared on Ethiopian social media show Venezuelan leader Nicolás Maduro being escorted by US security officers following his capture?



No, the clip bears clear signs of AI-generated content. Read more: https://t.co/MOfmDV09LT pic.twitter.com/iByETFODiu — AFP Fact Check 🔎 (@AFPFactCheck) January 14, 2026

Οι εικόνες εμφανίστηκαν σε αναρτήσεις στο Facebook και το TikTok στα βιρμανικά και τα αγγλικά, αφού ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα, μετά από βομβαρδισμό της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, Καράκας, στις 3 Ιανουαρίου.

Το ζευγάρι δήλωσε αθώο για τις κατηγορίες, με μια νέα ακρόαση να έχει οριστεί για τον Μάρτιο.

Μετά την ανατροπή του Μαδούρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αφήσει την πρώην αναπληρώτριά του Ντέλσι Ροντρίγκεζ να αναλάβει την εξουσία, με την προϋπόθεση να δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

“I never expected this to become the most shared picture worldwide.”



Creator of viral AI Maduro image comes forward https://t.co/rZGnrxWNwv pic.twitter.com/EaHsjD1swm — AFP Fact Check 🔎 (@AFPFactCheck) January 7, 2026

Ωστόσο, οι εικόνες που κυκλοφόρησαν ήταν κατασκευασμένες από την τεχνητή νοημοσύνη.

Μια αντίστροφη αναζήτηση εικόνων στο Google έδειξε ότι η εικόνα είχε την ένδειξη «Made with Google AI» (Δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη Google) στη λειτουργία «Σχετικά με αυτήν την εικόνα».

Μια μεταγενέστερη ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με το εργαλείο SynthID της Google — το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 για την ανίχνευση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη — εντόπισε με «πολύ υψηλό» βαθμό βεβαιότητας ότι οι εικόνες είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Μια προσεκτική εξέταση των φωτογραφιών δείχνει επίσης ανακρίβειες που είναι τυπικές των εικόνων που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, με τα χαρακτηριστικά των στρατιωτών που συνοδεύουν τον Μαδούρο να εμφανίζονται θολά, ενώ η άτρακτος του αεροσκάφους φαίνεται να λείπει στη δεύτερη εικόνα.

Οι εικόνες είναι επίσης ανακόλουθες με τις φωτογραφίες των ειδήσεων για την άφιξη του Μαδούρο στη Νέα Υόρκη.

Το ABC News δημοσίευσε μια φωτογραφία της άφιξης του Μαδούρο στη Νέα Υόρκη, στην οποία φαίνεται να φοράει μπλε πουκάμισο και να συνοδεύεται από τον διευθυντή της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών Tέρι Κόουλ και άλλους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

This image, which purports to show the arrest of Venezuelan President Nicolas Maduro by the US military, is AI-generated and fake.



According to Google's SynthID detector, which searches for Google AI watermarks, the image was created using Google AI. pic.twitter.com/CtgN6S4pnY — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) January 3, 2026

Το AFP έχει διαψεύσει και άλλες ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την κρίση στη Βενεζουέλα.

