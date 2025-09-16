Η αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα και ότι κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχαν υποκινήσει αυτές τις πράξεις.

Το πόρισμα των 72 σελίδων (εδώ το πλήρες κείμενο του πορίσματος), σύμφωνα με το BBC, αναφέρει ότι υπάρχει εύλογη βάση ώστε η επιτροπή να συμπεράνει ότι τέσσερις από τις πέντε γενοκτονικές πράξεις που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο έχουν διαπραχθεί από το Ισραήλ την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς το 2023:

-Δολοφονία μελών της ομάδας (παλαιστινιακός πληθυσμός στη Γάζα) μέσω επιθέσεων σε προστατευόμενους στόχους, στοχοποίηση αμάχων και άλλων προστατευόμενων προσώπων και σκόπιμη πρόκληση συνθηκών που προκαλούν θανάτους.

-Πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη της ομάδας μέσω άμεσων επιθέσεων σε αμάχους και προστατευόμενους στόχους, σοβαρή κακομεταχείριση κρατουμένων, αναγκαστικός εκτοπισμός και καταστροφή του περιβάλλοντος.

-Εσκεμμένη πρόκληση συνθηκών διαβίωσης που έχουν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν την καταστροφή της ομάδας εν όλω ή εν μέρει μέσω καταστροφής δομών και γης απαραίτητων για τους Παλαιστίνιους, καταστροφή και άρνηση πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, αναγκαστικός εκτόπισμός, παρεμπόδιση της πρόσβασης σε απαραίτητη βοήθεια, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα στους Παλαιστίνιους, βία που σχετίζεται με την δυνατότητα αναπαραγωγής και συγκεκριμένες συνθήκες που επηρεάζουν τα παιδιά.

– Επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη των γεννήσεων μέσω της επίθεσης του Δεκεμβρίου 2023 στη μεγαλύτερη κλινική γονιμότητας της Γάζας, η οποία φέρεται να κατέστρεψε περίπου 4.000 έμβρυα και 1.000 δείγματα σπέρματος και μη γονιμοποιημένα ωάρια.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στις φωνές πολλών οργανισμών και φορέων που ασχολούνται με την υπράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

«Γενοκτονία συμβαίνει στη Γάζα», δήλωσε ο Ναβί Πιλάι, επικεφαλής της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. «Η ευθύνη για αυτά τα φρικτά εγκλήματα βαρύνει τις ισραηλινές αρχές στα υψηλότερα κλιμάκια, οι οποίες έχουν ενορχηστρώσει μια γενοκτονική εκστρατεία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια με συγκεκριμένη πρόθεση την καταστροφή που παλαιστινιακού πληθλυσμού στη Γάζα», ανέφερε σύμφωνα με το Reuters.

In a press conference this morning, Navi Pillay – Chair of the Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory – said “never again has been broken and tested on the eyes of the world. The ongoing genocide in Gaza is a moral outrage and a legal emergency.”



A landmark…

Ευθύνες σε Νετανιάχου, Χέρτζογκ και Γκαλάντ – Απανθρωποίηση των θυμάτων, ώστε χωρίς συνείδηση να μπορείς να τα σκοτώσεις

Η δήλωση της έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς για να πληρείται ο νομικός ορισμός της γενοκτονίας βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, πρέπει επίσης να αποδειχθεί ότι ο διέπραξε οποιαδήποτε από αυτές τις πράξεις με συγκεκριμένη πρόθεση να καταστρέψει την ομάδα εν όλω ή εν μέρει.

Η επιτροπή αναφέρει ότι ανέλυσε δηλώσεις Ισραηλινών ηγετών και ισχυρίζεται ότι ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρώην Υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ «υποκίνησαν την τέλεση γενοκτονίας».

Δηλώνει επίσης ότι «η πρόθεση γενοκτονίας ήταν το μόνο λογικό συμπέρασμα» που θα μπορούσε να συναχθεί από το πρότυπο συμπεριφοράς των ισραηλινών αρχών και των δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα.

Η επιτροπή αναφέρει ότι το πρότυπο συμπεριφοράς περιλαμβάνει εκ προθέσεως δολοφονία και σοβαρή βλάβη ενός πρωτοφανούς αριθμού Παλαιστινίων που χρησιμοποιούν βαριά πυρομαχικά· συστηματικές και εκτεταμένες επιθέσεις σε θρησκευτικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς χώρους· και επιβολή πολιορκίας στη Γάζα και λιμοκτονία του πληθυσμού της.

«Ήδη από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ορκίστηκε να επιβάλει… «ισχυρή εκδίκηση» σε «όλα τα μέρη όπου η Χαμάς έχει αναπτυχθεί, κρύβεται και λειτουργεί σε αυτή την σατανική πόλη λέγοντας πως θα τα μετατρέψουν σε ερείπια»», δήλωσε η Πιλάι σε συνέντευξή της στο BBC.

«Η χρήση της φράσης “σατανική πόλη” υπονοούσε ότι θεωρούσε ολόκληρη την πόλη της Γάζας [Γάζα] υπεύθυνη και στόχο εκδίκησης. Και είπε στους Παλαιστίνιους να “φύγουν τώρα γιατί θα δράσουμε δυναμικά παντο”».

Η Πιλάι αναφέρθηκε επίσης σε μια επιστολή που έγραψε σε Ισραηλινούς στρατιώτες τον Νοέμβριο του 2023, στην οποία συνέκρινε την επιχείρηση στη Γάζα με αυτό που η επιτροπή περιγράφει ως «ιερό πόλεμο ολοκληρωτικής εξόντωσης» στην Εβραϊκή Βίβλο. Πρόσθεσε: «Μας πήρε δύο χρόνια για να συγκεντρώσουμε όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει και να έχουμε πραγματικά ευρήματα, να επαληθεύσουμε αν αυτό είχε συμβεί… Μόνο τα γεγονότα θα σας κατευθύνουν. Και μόνο έτσι μπορεί να γίνει υπαγωγή στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία μόνο εάν αυτές οι πράξεις έγιναν με αυτή την πρόθεση».

Η Νοτιοαφρικανή Πιλάι, η οποία ηγήθηκε ενός δικαστηρίου του ΟΗΕ για τη Ρουάντα, όπου περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώθηκαν το 1994, δήλωσε ότι οι καταστάσεις ήταν συγκρίσιμες. «Όταν κοιτάζω τα γεγονότα της γενοκτονίας στη Ρουάντα, είναι πολύ, πολύ παρόμοια με αυτό. Αποανθρωποποιείς τα θύματά σου. Είναι ζώα, και επομένως, χωρίς συνείδηση, μπορείς να τα σκοτώσεις», είπε σύμφωνα με το Reuters.

Η νομική ανάλυση της επιτροπής είναι το ισχυρότερο εύρημα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα, αλλά η επιτροπή είναι ανεξάρτητο και δεν εκπροσωπεί επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ΟΗΕ δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει τον όρο γενοκτονία, αλλά δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να το πράξει.

Ισραήλ: Αντιπρόσωποι της Χαμάς τα μέλη της επιτροπής του ΟΗΕ που κάνουν λόγο για γενοκτονία-Εξ ολοκλήρου ψεύδη

Σημειώνετεαι πως το Ισραήλ αρνήθηκε να συνεργαστεί με την επιτροπή. Η διπλωματική αποστολή του στη Γενεύη κατηγορεί την επιτροπή ότι έχει πολιτική ατζέντα εναντίον του Ισραήλ ενώ προσπαθεί να αντικρούσει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά την έκθεση, καταγγέλλοντάς την ως «διαστρεβλωμένη και ψευδή». Ένας εκπρόσωπος κατηγόρησε τους τρεις εμπειρογνώμονες της επιτροπής ότι υπηρετούν ως «αντιπρόσωποι της Χαμάς» και βασίζονται «εξ ολοκλήρου σε ψεύδη της Χαμάς, τα οποία έχουν αναπαραχθείαπό άλλους» και έχουν «ήδη καταρριφθεί πλήρως». «Σε πλήρη αντίθεση με τα ψέματα της έκθεσης, η Χαμάς είναι αυτή που επιχείρησε γενοκτονία στο Ισραήλ – δολοφονώντας 1.200 ανθρώπους, βιάζοντας γυναίκες, καίγοντας ζωντανές οικογένειες και δηλώνοντας ανοιχτά τον στόχο του να σκοτώσει κάθε Εβραίο», πρόσθεσαν.

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα άρχισε ως απάντηση στην άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 κρατήθηκαν όμηροι. Στα περίπου δύο χρόνια που διαρκεί ο πόλεμος, τουλάχιστον 64.905 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει επίσης εκτοπιστεί επανειλημμένα. Πάνω από το 90% των σπιτιών εκτιμάται ότι έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής έχουν καταρρεύσει. Και οι εμπειρογνώμονες της επισιτιστικής ασφάλειας που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ έχουν κηρύξει λιμό στην πόλη της Γάζας.

