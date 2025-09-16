Η εισβολή των δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) στην πόλη της Γάζας άρχισε αργά το βράδυ της Δευτέρας, όπως επιβεβαιώνει η Jerusalem Post με στόχο την πλήρη κατάληψη της. Απο παλαιστινιακής πλευράς υπάρχουν αναφορές πως άρματα μάχης εισήλθαν στην καρδιά της πόλης σε τόσο μεγάλο αριθμό που δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα στη Βόρεια Γάζα κατά τα δύο σχεδόν χρόνια του πολέμου. Όπως έγινε γνωστό στην επιχείρηση μετέχουν δυο μεραρχίες και αναμένεται να προστεθεί και τρίτη. Σημειώνεται πως η επίθεση άρχισε λίγες ώρες μετά την συνάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μαρκ Ρούμπιο.

Μετά από εβδομάδες αυξανόμενων αεροπορικών επιθέσεων στην πόλη της Γάζας, με στόχο πολλά πολυόορφα κτίρια φαίνεται πως οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν φτάσει επιτέλους στο σημείο καμπής για μια μεγαλύτερης κλίμακας χερσαία εισβολή.

⭕️ IDF troops have begun expanding ground operations in Gaza City as part of Operation Gideon’s Chariots II



In the past day, IDF activity in Gaza City has began according to the operational plan, and is expected to expand in line with the current situational assessment.



Its aim… pic.twitter.com/dJBpd7wq1x — Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025

Μέχρι νωρίτερα τη Δευτέρα, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 300.000-350.000 κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας κατευθυνόμενοι νότια, αλλά περίπου 700.000 παρέμειναν. Οι IDF ήλπιζαν ότι οι περισσότεροι από τους πολίτες της Γάζας θα έφευγαν μόλις οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις άρχιζαν πραγματικά να διεισδύουν στην πόλη.

Η εισβολή στην πόλη της Γάζας είναι αμφιλεγόμενη παγκοσμίως αλλά και εντός του αμυντικού κατεστημένου, με τους περισσότερους αξιωματούχους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, να αντιτίθενται στην κίνηση.

Ωστόσο, ο Ζαμίρ αρνήθηκε να παραιτηθεί μετά την εντολή που έλαβε από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει με την εισβολή, δικαιολογώντας φαινομενικά ότι μπορεί να μετριάσει την επίθεση και τον αντίκτυπό της στους Ισραηλινούς ομήρους, τους Ισραηλινούς στρατιώτες και τους Παλαιστίνιους πολίτες.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η εισβολή στην πόλη της Γάζας θα νικήσει περαιτέρω τη Χαμάς πέρα ​​από τις βαριές ήττες που έχει υποστεί η τρομοκρατική ομάδα εδώ και δύο χρόνια.

Ασταμάτητοι βομβαρδισμοί

«Γίνονται μαζικοί κι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας κι ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του παλαιστινιακού θύλακα γαι το κύμα σφοδρών βομαρδισμών που άρχισε από αέρος από το απόγευμα της Δευτέρας και συνεχίζεται.

Ο 25χρονος έκανε λόγο για «έκρηξη που έσεισε τη γη στη συνοικία» όπου ζει λίγο μετά τις 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε», όπου «τρία διαμερίσματα» πολυκατοικίας «ισοπεδώθηκαν εντελώς» και «υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές αναφορές, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε τρεις κύριες γειτονιές: Σεΐχ Ραντβάν, αλ-Καράμα και Τελ αλ-Χάουα. Οι κάτοικοι ανέφεραν ρομποτικές συσκευές με παγίδες και σφοδρό αεροπορικό βομβαρδισμό, ενώ πυροβολικό και ελικόπτερα σφυροκόπησαν τη βόρεια Γάζα.

Τοπικές πηγές ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκαν 37 επιθέσεις μέσα σε 20 λεπτά, όπως επισημαίνει το ισραηλινο Ynet.

Εκρήξεις από τον βομβαρδισμό ακούστηκαν μέχρι το Τελ Αβίβ και την περιοχή Σαρόν.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ έγραψε την Τρίτη: «Η Γάζα καίγεται. Οι ΙDF χτυπούν με σιδερένια γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας αγωνίζονται με γενναιότητα για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς. Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή».

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί (συνεχίζονται) εντατικά σε όλη την πόλη» της Γάζας και «οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών (συνεχίζουν) να αυξάνονται».

Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

🔴 GAZA Une frappe israélienne a détruit lundi 15 septembre la tour al-Ghafri, dans l'ouest de la ville de Gaza, qui abritait des bureaux. Gaza a été touchée par des bombardements forts et soutenus dans la nuit de lundi à mardi. pic.twitter.com/zcgU6hQQRJ Advertisement September 16, 2025

Ρούμπιο: Τελεσίγραφο σε Χαμάς για να δεχθεί μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός

Στο μεταξύ επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Ρούμπιο αναμένεται σήμερα στη Ντόχα, αφού υποσχέθηκε χθες στο Ισραήλ «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ στις επιχειρήσεις του για να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε σήμερα ότι η Χαμάς δεν διαθέτει παρά μερικές ημέρες για να δεχθεί μια κατάπαυση του πυρός, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε ιδιαιτέρως ισχυρά πλήγματα επί της πόλης της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί πέρα. Πιστεύουμε συνεπώς ότι έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να συναφθεί μια συμφωνία» με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους. «Δεν έχουμε πια μήνες», αλλά «πιθανόν μερικές ημέρες και ίσως μερικές εβδομάδες», δήλωσε ο Ρούμπιο αναχωρώντας από το Ισραήλ για το Κατάρ.

Hamas are not agents of peace, but agents of terror and barbarism. They are still holding 48 hostages and using civilians as human shields.



Let me be clear: as long as Hamas exists, there will never be peace in this region. pic.twitter.com/TSWKZ2SLhf — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 15, 2025

«Η υπ’ αριθμόν ένα επιλογή μας είναι αυτό να τελειώσει με μια διευθέτηση έπειτα από διαπραγμάτευση στην οποία η Χαμάς να δηλώσει: ‘Θα αποστρατιωτικοποιηθούμε, δεν θα αποτελούμε πια απειλή’», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. «Μερικές φορές, όταν έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα αγρίων όπως η Χαμάς, αυτό δεν είναι δυνατό, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να συμβεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Σύμφωνα εξάλλου με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, το Κατάρ είναι η μόνη χώρα ικανή να διαδραματίσει το ρόλο του μεσολαβητή για τη Γάζα, παρά το ισραηλινό πλήγμα με στόχο ηγέτες της Χαμάς στο εμιράτο.

«Προφανώς οφείλουν να αποφασίσουν αν θέλουν να το κάνουν ή όχι μετά την περασμένη εβδομάδα (σ.σ. που έγινε η επιθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς), αλλά θέλουμε να ξέρουν ότι, αν υπάρχει μια χώρα στον κόσμο που θα μπορούσε να βοηθήσει να μπει τέλος σ’ αυτό με διαπραγμάτευση, αυτή είναι το Κατάρ», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συνάντησε χθες, Δευτέρα, στην Ιερουσαλήμ τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας την υποστήριξή του στη νέα επίθεση του ισραηλινού πρωθυπουργού στην πόλη της Γάζας και στο δηλωμένο στόχο του για την εξάλειψη της Χαμάς.