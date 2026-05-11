Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη βόρεια περιοχή του Σουδάν όταν βυτιοφόρο καυσίμων εξερράγη μέσα σε πρατήριο βενζίνης κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ινγκρί, περίπου 550 χιλιόμετρα βόρεια του Χαρτούμ, και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις συνδέεται με την έντονη θερμότητα, η οποία αύξησε την πίεση και τους εύφλεκτους ατμούς στο εσωτερικό του οχήματος. Η έκρηξη παραλίγο να προκαλέσει ευρύτερη καταστροφή, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες στην περιοχή.

سائق سوداني ينقذ محطة "شبّينا "من كارثة ، بعد انفجار تانكر وقود بأنقري محلية البرقيق شمالي السودان

السائق قاد شاحنته المشتعلة لمسافة بعيدة لتحترق بعيدا عن المحطة pic.twitter.com/DRvIZkKtyR — ali Fadni (@5914ebe3feb3414) May 10, 2026

Την κρίσιμη στιγμή, ο οδηγός του βυτιοφόρου επέδειξε εξαιρετικό θάρρος, οδηγώντας το φλεγόμενο όχημα μακριά από τις δεξαμενές καυσίμων και τις κύριες εγκαταστάσεις του πρατηρίου. Η ενέργειά του χαρακτηρίστηκε «ηρωική», καθώς συνέβαλε άμεσα στον περιορισμό της φωτιάς και στην αποτροπή μιας τεράστιας έκρηξης που θα μπορούσε να μετατρέψει την περιοχή σε πύρινη κόλαση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, χάθηκαν περίπου 10.000 γαλόνια βενζίνης, ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τμήματα του πρατηρίου λόγω της πυρκαγιάς. Δεν αναφέρθηκαν ανθρώπινες απώλειες, ενώ ο οδηγός σώθηκε από θαύμα.

Μετά την έκρηξη, οι τοπικές αρχές συνέστησαν οι σχετικές εργασίες να πραγματοποιούνται τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας και να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα πυρόσβεσης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)