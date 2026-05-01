Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε κατοικία στο Κουίνς της Νέα Υόρκη, προκαλώντας σκηνές χάους και τραυματισμούς αστυνομικών που είχαν σπεύσει στο σημείο.

Βίντεο από την αστυνομία καταγράφει τη στιγμή που ένας αστυνομικός προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα με κλειδί, όταν ξαφνικά σημειώνεται σφοδρή έκρηξη. Το ωστικό κύμα τους εκτοξεύει στο έδαφος, ενώ το σπίτι τυλίγεται αμέσως στις φλόγες.



Επιστροφή στη φωτιά για διάσωση

Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, οι αστυνομικοί σηκώθηκαν και επέστρεψαν στο φλεγόμενο κτίριο για να βοηθήσουν τους ενοίκους. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και παιδιά, τα οποία απομακρύνθηκαν έντρομα μέσα από τα συντρίμμια.



Επτά τραυματίες αστυνομικοί

Σύμφωνα με την επίτροπο της αστυνομίας, Τζέσικα Τις, επτά αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα και τραύματα, ωστόσο έχουν πλέον λάβει εξιτήριο.

Η ίδια χαρακτήρισε τη στάση τους «ηρωική», επισημαίνοντας ότι έθεσαν σε προτεραιότητα τη διάσωση πολιτών, παρά τον σοβαρό κίνδυνο.



Τι προηγήθηκε της έκρηξης

Η αστυνομία είχε κληθεί στις 2:42 τα ξημερώματα για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με καταγγελία, ένας άνδρας περίπου 50 ετών, υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε στο σπίτι οπλισμένος με μαχαίρι, ενώ στον χώρο υπήρχε έντονη μυρωδιά αερίου.

Ο ύποπτος φέρεται να μετέφερε σακούλες με άγνωστη ουσία και να απείλησε συγγενείς του. Κάποιοι κατάφεραν να διαφύγουν πριν την έκρηξη, ενώ άλλοι απομακρύνθηκαν χάρη στην επέμβαση των αστυνομικών.



Αγνοούμενος ο ύποπτος

Οι Αρχές αναζητούν τον άνδρα, ο οποίος παραμένει αγνοούμενος. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να βρίσκεται κάτω από τα ερείπια, όπου εντοπίστηκε και μία σορός που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας, Κρίστοφερ Μάκιντος, δήλωσε ότι τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται, ενώ στο σημείο επιχείρησαν εκατοντάδες πυροσβέστες και εκκενώθηκαν γειτονικά κτίρια.



Παρέμβαση δημάρχου

Ο δήμαρχος της Νέα Υόρκη, Ζοχράν Μαμντάνι, έκανε λόγο για «φρικτή κατάσταση» και ευχαρίστησε τις δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με τις αρχές, σε βάρος του υπόπτου είχαν εκδοθεί στο παρελθόν τρεις περιοριστικές εντολές από συγγενικά του πρόσωπα, οι οποίες όμως είχαν λήξει, με την τελευταία να εκπνέει το 2024.

Shortly before 3 a.m. Thursday, the FDNY responded to a report of a fire at 107-55 130th Street in Queens. When units arrived, they encountered a private dwelling heavily involved in fire.



"We immediately started conducting firefighting operations, stretched hoselines and… — FDNY (@FDNY) April 30, 2026