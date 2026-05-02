Σοβαρός τραυματισμός ενός 15χρονου αγοριού σημειώθηκε έπειτα από ισχυρή έκρηξη που καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου (02/05) στους Μανιάκους Καστοριάς, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές και να ισοπεδωθεί το δωμάτιο του νεαρού.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, το περιστατικό συνέβη ενώ ο ανήλικος βρισκόταν μέσα στο δωμάτιό του, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Η σφοδρότητα της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ αντικείμενα εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 15χρονο μέσα από τα συντρίμμια.

Ο ανήλικος παραλήφθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ Καστοριάς, έχοντας τις αισθήσεις του, και διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου υποβάλλεται σε ιατρικό έλεγχο για να εκτιμηθεί η κατάσταση και η βαρύτητα των τραυμάτων του.

Την ίδια στιγμή, κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται στον χώρο και πραγματοποιεί ενδελεχή έρευνα. Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν στοιχεία και υπολείμματα από το δωμάτιο, με στόχο να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη.

Πηγή: ΕΡΤ