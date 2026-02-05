Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιταλία, στην τοποθεσία Ρούγκι του δήμου Πορκάρι, στην επαρχία Λούκα, όπου μια ολόκληρη οικογένεια έχασε τη ζωή της από αναθυμιάσεις έπειτα από πρόβλημα στον λέβητα.

Τα θύματα είναι ο πατέρας 48 ετών, η μητέρα 43, ο 22χρονος γιος και η 15χρονη κόρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η διαρροή του θανατηφόρου αερίου προκλήθηκε από δυσλειτουργία στον λέβητα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο αδελφός του πατέρα, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει την οικογένεια με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή δηλητηρίαση. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Cisanello της Πίζας.

Ελαφρά συμπτώματα δηλητηρίασης παρουσίασαν επίσης δύο καραμπινιέροι που μπήκαν στο σπίτι κατά την επιχείρηση και νοσηλεύτηκαν προληπτικά.

Ο συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 20:00, όταν έγινε κλήση στο 112 αφού κάποιο άτομο μέσα στην κατοικία ένιωσε αδιαθεσία. Διασώστες έφτασαν στο σημείο λίγο μετά τις 22:00 και, μπαίνοντας στο διαμέρισμα, εντόπισαν τα τέσσερα μέλη της οικογένειας νεκρά. Οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για αναθυμιάσεις από ατύχημα. Ένα ελάττωμα στον λέβητα προκάλεσε την απελευθέρωση μονοξειδίου του άνθρακα, ενός άοσμου και εξαιρετικά θανατηφόρου αερίου. Ο ακριβής χρόνος των θανάτων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Οι έρευνες συνεχίζονται για τα ακριβή τεχνικά αίτια της βλάβης.

Με πληροφορίες από La Stampa