Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Άγκυρα, όταν φορτηγό με ανυψωμένη καρότσα προσέκρουσε σε πεζογέφυρα, με αποτέλεσμα την κατάρρευσή της.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, το φορτηγό που είχε σηκωμένη την καρότσα του δεν σταματά και συνεχίζει την πορεία του στον δρόμο, μέχρι που χτυπά την πεζογέφυρα. Η σύγκρουση οδήγησε στην άμεση πτώση της κατασκευής, με αποτέλεσμα να τεθούν σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πιθανόν πεζοί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.

ÜST GEÇİDİ YIKIP, GEÇTİ

Ankara'da, damperi açık kalan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Üst geçit yıkıldı, 3 kişi ise yaralandı.



Video: DHA pic.twitter.com/c9ioUOJBgo — NTV (@ntv) May 23, 2026

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η δημοτική αρχή της Άγκυρας και υπηρεσίες οδικής ασφάλειας, προκειμένου να ασφαλίσουν την περιοχή και να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Οι αρχές απευθύνουν προειδοποίηση στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποκατασταθεί η πεζογέφυρα, ενώ παράλληλα εξετάζεται η στατικότητα και άλλων κατασκευών της περιοχής ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά ατυχήματα.