Η χαρά για το ξεκίνημα της κοινής ζωής ενός ζευγαριού στην Αίγυπτο μετατράπηκε σε θρήνο με τη νύφη, ενώ φορούσε ακόμη το νυφικό της, να μετατρέπεται σε χήρα αφού ο αγαπημένος της σύζυγος κατέρρευσε και πέθανε μπροστά στα μάτια της ενώ χόρευαν.

Ο γάμος τελέστηκε στην Ασουάν την Πέμπτη και ο άτυχος Άσραφ Άμπου Χάκαμ εμφανίζεται σε βίντεο να γιορτάζει τον γάμο του με την σύζυγο του.

Το ζευγάρι φαίνεται να κάνει την είσοδό του στο χώρο όπου γινόταν το γαμήλιο γλέντι και αρχίσουν να χορεύουν ανέμελοι και χαμογελαστοί. Ο γαμπρός κρατά το χέρι της νύφης ενώ συγγενείς και φίλοι τους περιστοιχίζουν και τους εύχονται βιον ανθόσπαρτο.

Τόσο αυτός όσο και η νύφη κουνούσαν μπαστούνια Σαϊντί που χρησιμοποιειούνται στον αντίστοιχο παραδοσιακό αιγυπτιακό χορό.

Λίγα λεπτά ο αργότερα ο Χάκαμ να καταρρέει ξαφνικά ενώ τρομαγμένοι καλεσμένοι συγκεντρώνονται γύρω του προσπαθώντας να δουν τι έχει συμβεί και να τον βοηθήσουν αλλά εκείνος δεν ανταποκρίνεται.

Η μουσική σταματά και ο χόρος γεμίζει από επιφωνήματα έκπληξης, ανησυχίας και φόβου.

Οι προσπάθειες ανάνηψης απέτυχαν και απλά λίγο αργότερα αργότερα οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι υπέστη ξαφνικό καρδιακό επεισόδιο, σύμφωνα με το Gulf News.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτώσης ενω ένας φίλος του άτυχου γαμπρού έγραψε: «Ήταν γεμάτος ζωή, χαμογελαστός, ενθουσιασμένος για το μέλλον του» ενώ ένας άλλος είπε: «Ο Θεός να τον ελεήσει και να του χαρίσει μια θέση στην απεραντοσύνη του Παραδείσου Του».

Άλλοι θυμήθηκαν τους εορτασμούς για τους αρραβώνες του ζευγαριού μόλις μια μέρα νωρίτερα, λέγοντας πως θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι θα μετατρέπονταν σε πένθος μέσα σε λίγες ώρες. «Ανησυχώ για αυτή τη νύφη, την καημένη και τις συζητήσεις που θα την ακολουθήσουν. Είθε ο Αλλάχ να της δώσει υπομονή».