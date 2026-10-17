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Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι δήλωσε το Σάββατο πως η προεδρική του θητεία θα τελειώσει το 2030 και ότι το ερώτημα της αποχώρησής του έχει διευθετηθεί, διαβεβαιώνοντας ότι το Σύνταγμα της χώρας δεν θα τροποποιηθεί.

«Είπα πως το αιγυπτιακό Σύνταγμα δεν θα αγγιζόταν» δήλωσε. «Αυτό είναι ένα εντελώς διευθετημένο ζήτημα και δεν θα συζητηθεί» πρόσθεσε, αναφερόμενος στο τέλος της τρέχουσας θητείας του.

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Ο 71χρονος Σίσι θα ολοκληρώσει εξαετή θητεία μετά την επανεκλογή του τον Δεκέμβριο του 2023. Τροποποιήσεις του Συντάγματος που εγκρίθηκαν σε δημοψήφισμα του 2019 παρέτειναν την προεδρική θητεία στα έξι χρόνια από τα τέσσερα και έδωσαν τη δυνατότητα στον Σίσι να επιδιώξει τρίτη θητεία, επιτρέποντάς του να διατηρήσει την προεδρία ως το 2030.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος προέβη στις συγκεκριμένες δηλώσεις στην τελετή αποφοίτησης νέων τάξεων στην Αιγυπτιακή Στρατιωτική Ακαδημία.

Με πληροφορίες από Reuters