Η Anta Sports Products, η μεγαλύτερη εταιρεία αθλητικών ειδών της Κίνας, προχωρά σε στρατηγική κίνηση υψηλού βεληνεκούς, συμφωνώντας να αποκτήσει το 29,06% της Puma από την οικογένεια Pinault, έναντι 1,5 δισ. ευρώ. Με τη συμφωνία αυτή, η Anta καθίσταται ο μεγαλύτερος μέτοχος του γερμανικού ομίλου αθλητικών ειδών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Anta δήλωσε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και την παρουσία της στην Κίνα, προκειμένου να ενισχύσει τις πωλήσεις της Puma στην κερδοφόρα κινεζική αγορά, όπου η γερμανική εταιρεία εμφανίζει χαμηλή διείσδυση. Παράλληλα, η συμφωνία ενισχύει τη στρατηγική της Anta να εξελιχθεί σε παγκόσμιο παίκτη, πέρα από τα ήδη ισχυρά brands που διαθέτει, όπως η Fila και η υποστήριξή της στη Salomon.

Η Artemis, επενδυτική εταιρεία της οικογένειας Pinault και βασικός μέτοχος του ομίλου πολυτελείας Kering, θα πουλήσει το μερίδιό της στην Puma έναντι 35 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά. Η αποτίμηση της Anta στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ανέρχεται στα 27,8 δισ. δολάρια.

Εκπρόσωπος της Artemis δήλωσε ότι η συμφωνία θα συμβάλει στη μείωση του χρέους της εταιρείας. Η προσφορά αντιπροσωπεύει premium 62% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Puma στα 21,63 ευρώ, τη Δευτέρα.

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Puma κατέγραψε άνοδο έως και 17%, με κέρδη στο +9% έως τις 11:30 GMT, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Στόχος η ανάπτυξη της Puma στην Κίνα

Όπως δήλωσε στο Reuters ο Wei Lin, παγκόσμιος αντιπρόεδρος της Anta για τη βιωσιμότητα και τις σχέσεις με τους επενδυτές, η Puma εμφανίζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην Κίνα, καθώς μόλις το 7% των παγκόσμιων εσόδων της προέρχεται από τη συγκεκριμένη αγορά.

«Έχουμε πολλές ιδέες για το πώς μπορούμε να κάνουμε την Puma πιο επιτυχημένη στην Κίνα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Puma συμπληρώνει ιδανικά το υπάρχον χαρτοφυλάκιο της Anta και ενισχύει τη διεθνή της ανταγωνιστικότητα.

Η Anta είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της Amer Sports, που κατέχει τα brands Salomon, Arc’teryx, Wilson και άλλα, έχοντας μετατρέψει τη Salomon σε ισχυρό παίκτη στα αθλητικά υποδήματα, σε μια περίοδο που Nike και Adidas αντιμετώπιζαν πιέσεις. Παράλληλα, η Anta κατέχει και τις Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport και Maia Active.

Ο Christian Reindl, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Union Investment και μέτοχος της Puma, δήλωσε ότι η Anta έχει αποδείξει πως μπορεί να υποστηρίξει επιτυχώς δυτικά brands, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Puma παραμένει σε φάση αναδιάρθρωσης.

Η Anta ανακοίνωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, θα επιδιώξει θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Puma, χωρίς όμως να στοχεύει σε πλήρη εξαγορά. Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Anta ενισχύθηκε κατά 2%.

Υπό πίεση η Puma

Η Puma βρίσκεται υπό έντονη πίεση, καθώς ο ανταγωνισμός στον κλάδο των αθλητικών ειδών έχει ενταθεί και πρόσφατες κυκλοφορίες, όπως το Speedcat, δεν πέτυχαν τη δυναμική που ανέμενε η διοίκηση.

Ο διευθύνων σύμβουλος Arthur Hoeld, που ανέλαβε τον Ιούλιο, έχει ανακοινώσει σχέδιο αναστροφής, το οποίο περιλαμβάνει 900 απολύσεις τον Οκτώβριο, επιπλέον των 500 απολύσεων που είχαν πραγματοποιηθεί νωρίτερα μέσα στο έτος. Η Anta, πάντως, δήλωσε ότι εμπιστεύεται τη διοίκηση Hoeld.

Η Puma θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου στις 26 Φεβρουαρίου, δίνοντας στους επενδυτές την πρώτη σαφή εικόνα για την πορεία του σχεδίου περιορισμού των εκπτώσεων, ενίσχυσης του μάρκετινγκ και μείωσης της γκάμας προϊόντων.

Η συμφωνία, την οποία το Reuters είχε αποκαλύψει πρώτο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τελεί υπό την αίρεση:

αντιμονοπωλιακών εγκρίσεων,

έγκρισης των μετόχων της Anta,

και κανονιστικών εγκρίσεων στην Κίνα και σε άλλες δικαιοδοσίες.

Η Artemis, υπό την προεδρία του François-Henri Pinault, είχε χαρακτηρίσει τη συμμετοχή της στην Puma ως μη στρατηγική, μετά την αποχώρησή της από τον όμιλο Kering το 2018, όταν ο τελευταίος επικεντρώθηκε αποκλειστικά στα είδη πολυτελείας.