Ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 73 ετών έπειτα από σύντομη νοσηλεία.

Είχε ιδρύσει το Σοσιαλιστικό Κόμμα το 1992 και ήταν ηγέτης του έως το 2005, οπότε και αποχώρησε από την πολιτική.

Advertisement

Advertisement

Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στα Τίρανα. Εδώ και καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα με τους πνεύμονες, ενώ η κατάσταση της υγείας του.

Πριν από δύο χρόνια είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Εκείνη την περίοδο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, του είχε απονείμει μετάλλιο για τη συμβολή του «στην οικοδόμηση του συνταγματικού και δημοκρατικού κράτους στην Αλβανία».

Ο Φάτος Νάνο γεννήθηκε στα Τίρανα το 1952 και ήταν γιος του πρώην διευθυντή της Αλβανικής Ραδιοτηλεόρασης. Σπούδασε οικονομικά στα Τίρανα και ειδικεύτηκε στην Πολιτική Οικονομία.

Μετά την αποφοίτησή του το 1978, εργάστηκε ως το 1981 στη διοίκηση των μεταλλουργικών εργοστασίων του Ελμπασάν και αργότερα ως οικονομολόγος σε αγρόκτημα.

Το 1984 διορίστηκε ερευνητής κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και μεταρρυθμίσεων της οικονομίας της αγοράς των χωρών του Ανατολικού Μπλοκ στο Ινστιτούτο Μαρξιστικών-Λενινιστικών Σπουδών στα Τίρανα, όπου εργάστηκε μέχρι το 1990.

Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα.

Advertisement

Το Δεκέμβριο του 1990 διορίστηκε γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου και τον Ιανουάριο του 1991 προήχθη στη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. Το ίδιο έτος εκλέχτηκε πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Στα τέλη Φεβρουαρίου 1991, ο Νάνο διορίστηκε πρωθυπουργός μεταβατικής κυβέρνησης με στόχο την οργάνωση των πρώτων δημοκρατικών μετακομμουνιστικών εκλογών της χώρας.

Ο Νάνο διετέλεσε πρωθυπουργός της Αλβανίας το 1991 και ξανά από το 1997 έως το 1998 και από το 2002 έως το 2005.

Advertisement

Αφού το Δημοκρατικό Κόμμα της Αλβανίας κέρδισε τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 22ας Μαρτίου 1992, το κοινοβούλιο συνέστησε στις αρχές του 1993 επιτροπή για να διερευνήσει τη δραστηριότητα του Νάνο με υποψίες διαφθοράς και κατάχρησης στη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας που παρείχε η Ιταλία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης από το 1990 έως τις αρχές του 1992.

Στις 3 Απριλίου 1994, ο Νάνο καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης, αλλά αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό το 1999. Είχε αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 1997.

Advertisement