Την αναχαίτιση και κατάληψη άλλου ενός τάνκερ στην Καραϊβική ανακοίνωσε η ακτοφυλακή των ΗΠΑ την Τετάρτη.

«Σε μια ενέργεια πριν την αυγή αυτό το πρωί, το υπουργείο Πολέμου, σε συντονισμό με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, συνέλαβε ένα υπό κυρώσεις, όχι κάποιου κράτους, motor tanker του σκοτεινού στόλου, χωρίς απρόοπτα. Το αναχαιτισθέν σκάφος, Μ/Τ Sophia, επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα και πραγματοποιούσε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική. Η αμερικανική ακτοφυλακή συνοδεύει το M/T Sophia στις ΗΠΑ» αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπου συμπληρώνεται πως «μέσω της επιχείρησης Southern Spear, το υπουργείο Πολέμου είναι ακλόνητο στην αποστολή του για τη συντριβή της παράνομης δραστηριότητας στο δυτικό ημισφαίριο».

Την Τετάρτη οι ΗΠΑ κατέλαβαν και ένα υπό ρωσική σημαία δεξαμενόπλοιο το οποίο παρακολουθούσε ρωσικό υποβρύχιο, μετά από μια άνω των δύο εβδομάδων καταδίωξη ανά τον Ατλαντικό, στο πλαίσιο του αμερικανικού «αποκλεισμού» στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, είπαν στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία που οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν πλοίο υπό ρωσική σημαία. Η επιχείρηση έλαβε χώρα αφού το τάνκερ, που αρχικά ήταν γνωστό ως Bella-1 , ξέφυγε από τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια που έχουν υποστεί κυρώσεις στην Καραϊβική και δεν επέτρεψε στην αμερικανική ακτοφυλακή να επιβιβαστεί σε αυτό.

