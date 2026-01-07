Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιχείρηση κατάσχεσης σε ένα τάνκερ που φέρεται να συνδέεται με τη Βενεζουέλα, έπειτα από καταδίωξη που διήρκεσε περισσότερο από 2 εβδομάδες στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανέφεραν σήμερα στο πρακτορείο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η επιχείρηση κατά του δεξαμενόπλοιου, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της έντασης με τη Ρωσία, ξεκίνησε αφού το πλοίο – που αρχικά έφερε την ονομασία Bella-1 – κατάφερε να διαφύγει από τον αμερικανικό «αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

BREAKING: Russian state media reports attempts are being made to board the tanker “Marinera” (formerly Bella 1) right now. pic.twitter.com/Fv3LS0XeDm — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 7, 2026

Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και διεξάγεται από κοινού από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Όπως πρόσθεσαν, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση βρίσκονταν και ρωσικά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων και ένα ρωσικό υποβρύχιο.

BREAKING:



U.S. military forces are attempting to board Russia's shadow fleet tanker Marinera (formerly Bella 1) in the Atlantic



The New York Times says the tanker was previously named Bella 1 and sailed under the Panamanian flag.



After leaving Venezuela and coming under… pic.twitter.com/OFn7CdGjLi — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο πλέον ονομάζεται Marinera και πλέει υπό ρωσική σημαία, αποτελεί το πιο πρόσφατο πλοίο που στοχοποιείται από την αμερικανική Ακτοφυλακή, στο πλαίσιο της εκστρατείας αυξημένης πίεσης κατά της Βενεζουέλας που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

❗️Several days ago, the United States wanted to seize a Venezuelan tanker.



They chased it unsuccessfully.



Then, the tanker renamed itself Marinera and changed its flag to Russian.



Now, Russian propaganda media report that the United States are seizing the tanker. pic.twitter.com/yPBkwjfwYi Advertisement January 7, 2026

Παράλληλα, σε ξεχωριστό περιστατικό, η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών αναχαίτισε σε ύδατα της Λατινικής Αμερικής και ένα δεύτερο δεξαμενόπλοιο το οποίο φέρεται να έχει επίσης διασύνδεση με τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

It takes two dots to draw a line, and we now appear to have a bearing. MARINERA (9230880) is now facing east-by-southeast towards northern Scotland/Shetland; thereabouts. pic.twitter.com/pBMM9GFiiw — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 7, 2026

