Η Ρωσία έστειλε υποβρύχιο και άλλα σκάφη του πολεμικού ναυτικού της για να συνοδεύσουν άδειο παλιό δεξαμενόπλοιο, το Bella 1, το οποίο προσπαθεί να αποφύγει την κατάληψή του από τις αρχές των ΗΠΑ για πάνω από δυο εβδομάδες, αρχικά ανοικτά της Βενεζουέλας, ανέφερε η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αμερικανό αξιωματούχο.

Η υπόθεση προκαλεί ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.

Advertisement

Advertisement

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το περιεχόμενο του δημοσιεύματος.