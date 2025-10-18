Δεν είναι η πρώτη φορά που «σκάει» μια τέτοια σεισμική ανακοίνωση από το Παλάτι αργά το βράδυ.

Όπως αναφέρει όμως το Sky News, όταν δημοσιοποιούνται ανακοινώσεις αυτού του τύπου, σημαίνει ότι η απόφαση έχει ήδη ληφθεί — και ότι η βασιλική οικογένεια πρέπει να δράσει άμεσα.

Εύλογα, λοιπόν, γεννάται το ερώτημα: γιατί τώρα;

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου και το email του προς τον Τζέφρι Έπσταϊν αποτέλεσαν ακόμη μια ένδειξη των στενών δεσμών του με τον καταδικασμένο παιδεραστή, ενώ το απόσπασμα από το βιβλίο της εκλιπούσας Βιρτζίνια Τζιούφρε που είδε το φως της δημοσιότητας ήταν συγκλονιστικό και βαθιά δυσάρεστο.

Και ναι — το πλήρες βιβλίο κυκλοφορεί την Τρίτη.

Ωστόσο, πολλές από αυτές τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έχουν ήδη ακουστεί στο παρελθόν — ισχυρισμοί που ο πρίγκιπας Άντριου εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά.

Φαίνεται, όμως, ότι αυτή τη φορά η οικογένεια δεν άντεξε άλλο.

Η ανακοίνωση παρουσιάζεται ως προσωπική δήλωση του Άντριου, ωστόσο η εμπλοκή των συγγενών του είναι εμφανής: «Σε συζήτηση με τον βασιλιά και την άμεση και ευρύτερη οικογένειά μου», γράφει, προσθέτοντας, «με τη σύμφωνη γνώμη της Αυτού Μεγαλειότητος, θεωρούμε πως πρέπει να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα».

Πάντα ήταν δύσκολο να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για το πόσο ενεργά ο βασιλιάς ασχολείται με τα ζητήματα του αδελφού του.

Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τη βασιλική οικογένεια αναφέρουν ότι ο σημερινός μονάρχης «δεν αγαπά τις συγκρούσεις» — όπως ακριβώς και η βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Παρότι υπήρχε πάντα μια θερμή οικογενειακή σχέση ανάμεσα στα δύο αδέλφια, αυτή «μετριάζεται από την ευθύνη του βασιλιά, ως αρχηγού του κράτους, να διατηρείται απολύτως διακριτός από τις πράξεις —πραγματικές ή υποτιθέμενες— του δούκα της Υόρκης».

Τελικά, ως επικεφαλής του θεσμού —και όχι απλώς ως αδελφός του— ο βασιλιάς ήταν υποχρεωμένος να ηγηθεί των συζητήσεων για το «πρόβλημα Άντριου». Ωστόσο, φαίνεται πως σε αυτή τη διαδικασία σημαντικό ρόλο είχαν και ο πρωτότοκος γιος του, Γουίλιαμ, και η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα.

Η εμπλοκή της Καμίλα και του Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε πως «θα υπάρξουν αλλαγές» όταν αναλάβει τον θρόνο, με τους συμβούλους του να επισημαίνουν ότι δεν διστάζει να αμφισβητεί τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας της μοναρχίας.

Η εμφανής αμηχανία του όταν στάθηκε δίπλα στον πρίγκιπα Άντριου στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ αποκάλυψε πόσο άβολα ένιωθε με την παρουσία του θείου του σε μια τόσο δημόσια στιγμή.

Η συμμετοχή του στις παρασκηνιακές συζητήσεις και η επιμονή του να δείξει το Παλάτι ότι αναλαμβάνει δράση εναντίον του Άντριου πιθανότατα υπήρξαν καθοριστικές.

Σύμφωνα με το Sky News, η βασίλισσα Καμίλα αποτελεί μια ήσυχη αλλά εξαιρετικά ισχυρή παρουσία μέσα στα ανάκτορα. Είναι το «αυτί» του συζύγου της, το πρόσωπο στο οποίο εμπιστεύεται τις σκέψεις του, και η μόνη που δεν διστάζει να του επισημάνει πότε πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει κάτι.

Η ίδια έχει αφιερωθεί στη μάχη κατά της σεξουαλικής βίας και στην ενθάρρυνση των θυμάτων να μιλήσουν — γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο για εκείνη να διαβάζει δημοσιεύματα για τη σχέση του Άντριου με τον Έπσταϊν και τις κατηγορίες που τον συνοδεύουν, παρά τις επίμονες διαψεύσεις του.

Οι πιο κοντινοί του άνθρωποι

Κανείς δεν μπορεί να μη νιώσει κάποια συμπάθεια για τις κόρες του, τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία. Ίσως εκείνες να του είπαν πως πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω — για το δικό τους καλό, ώστε να σταματήσει ο θόρυβος γύρω από το όνομά του.

Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, έχει επίσης πληγεί το τελευταίο διάστημα από τις αποκαλύψεις για τη δική της σχέση με τον Έπσταϊν — μια σκιά που, παρά τον θάνατό του, εξακολουθεί να στοιχειώνει τη βασιλική οικογένεια.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον πρίγκιπα Άντριου;

Κάθε ελπίδα για επιστροφή του στη δημόσια ζωή φαίνεται πλέον να έχει χαθεί. Μένει να φανεί αν, με τον καιρό, θα του επιτραπεί τουλάχιστον να παρευρίσκεται ξανά σε οικογενειακές εκδηλώσεις.

Όσοι τον γνωρίζουν λένε πως «είναι ανθεκτικός και αυτάρκης, πάντα ήταν έτσι».

Παρά ταύτα, είναι προφανές ότι θεωρεί πως έχει τιμωρηθεί άδικα από το «δικαστήριο της κοινής γνώμης».

Ο πρίγκιπας Άντριου μπορεί να πιστεύει πως έκανε το σωστό —ίσως και με την παρότρυνση της οικογένειάς του— παραιτούμενος προσωπικά από τους τίτλους και τις τιμές του. Ωστόσο, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, αυτή δεν ήταν αποκλειστικά δική του απόφαση.

Δεν θα φέρει πλέον τον τίτλο «Αυτού Βασιλική Υψηλότητα» ή «Δούκας της Υόρκης». Από εδώ και στο εξής, είναι απλώς ο πρίγκιπας Άντριου.