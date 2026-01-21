Ένας άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο και το ανέβασε στο instagram με τις πορτογαλικές Αρχές να έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες για τον εντοπισμό του.

Στο video που ανέβηκε από το λογαριασμό του δράστη φαίνεται ο άνδρας να ρίχνει εύφλεκτο υλικό πάνω στο άγαλμα του Ρονάλντο, το οποίο είναι έξω από το μουσείο CR7 στο Φουνσάλ της Μαδέρας, και μετά να βάζει φωτιά με τον αναπτήρα του.

Οι φλόγες τύλιξαν το άγαλμα, την ώρα που ο δράστης χόρευε προκλητικά δίπλα από αυτό και έκανε, μάλιστα και πολλές χειρονομίες.

Το μήνυμα το δράστη ήταν «τελευταία προειδοποίηση του Θεού», προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις σε όσους το παρακολούθησαν, με τα σχόλια να είναι πολλά και εξοργισμένα.