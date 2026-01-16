Η αποστολή DART της NASA το 2022 αποτέλεσε την πρώτη ιστορική δοκιμή πλανητικής άμυνας στο Διάστημα, καθώς ένα διαστημόπλοιο εστάλη σκόπιμα για να συγκρουστεί με έναν αστεροειδή, σύμφωνα με το InterestingEngineering.com.

Η επιτυχία της απέδειξε ότι, σε ένα υποθετικό σενάριο απειλής για τη Γη, η ανθρωπότητα θα μπορούσε να παρέμβει αλλάζοντας την τροχιά ενός διαστημικού σώματος μέσω σύγκρουσης. Οι επιστήμονες θεωρούν αυτή την προσέγγιση ασφαλέστερη από την πυρηνική εκτροπή, η οποία θα βασιζόταν στη χρήση ισχυρού όπλου για την καταστροφή του αστεροειδούς.

Advertisement

Advertisement

Η πυρηνική μέθοδος ενέχει σοβαρούς κινδύνους, καθώς η έκρηξη μπορεί να κατακερματίσει τον αστεροειδή σε πολλά κομμάτια που θα συνεχίσουν προς τη Γη.

Παρά την εκτίμηση ότι τα πυρηνικά πρέπει να χρησιμοποιούνται ως έσχατη λύση, νέα μελέτη του CERN, συγκεκριμένα στο Super Proton Synchrotron (SPS), δείχνει ότι ορισμένα υλικά αστεροειδών είναι πιο ανθεκτικά σε πυρηνικές εκρήξεις από ό,τι πιστευόταν.

Before we can defend our planet from a potential asteroid impact, we need to find the potential impactors! Our planetary defense network has now found more than 40,000 near-Earth objects and ruled out any known impact within the next hundred years. https://t.co/RsuDd5uKcH pic.twitter.com/oiHYL2aMhp — NASA Space Alerts (@NASASpaceAlerts) December 10, 2025

Η σύσταση του αστεροειδούς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σε κάθε αποστολή πλανητικής άμυνας, είτε πρόκειται για πρόσκρουση με διαστημόπλοιο είτε για πυρηνική έκρηξη, καθώς καθορίζει την τελική τροχιά και κατάσταση του σώματος.

Η εργασία της ομάδας του SPS, δημοσιευμένη στο Nature Communications, χρησιμοποιεί προηγμένα μοντέλα για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της πυρηνικής εκτροπής. Ο Καρλ-Γκέοργκ Σλέσινγκερ, συνιδρυτής της OuSoCo, εταιρείας που ανέπτυξε τα μοντέλα υλικών για τη βαθμονόμηση των προσομοιώσεων, τόνισε ότι η πλανητική άμυνα αποτελεί επιστημονική πρόκληση.

Όπως εξηγεί, είναι απαραίτητο να μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αποστολή πυρηνικής εκτροπής με υψηλή βεβαιότητα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δοκιμή στον πραγματικό κόσμο, γεγονός που θέτει εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις σε δεδομένα υλικών και φυσικής.

Advertisement

Για να αντιμετωπιστεί η αβεβαιότητα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πυρηνικής εκτροπής αστεροειδών, ερευνητές του CERN πραγματοποίησαν πειράματα στην εγκατάσταση HiRadMat, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Στόχος ήταν η προσομοίωση των επιπτώσεων μιας πυρηνικής έκρηξης σε αστεροειδείς χωρίς χρήση πραγματικού όπλου.

NEW: Oxford physicists have contributed to a study finding that iron-rich asteroids can withstand far more energy than previously thought without breaking apart – a breakthrough with direct implications for planetary defence.



Find out more ⬇️ pic.twitter.com/4GBDvuZ8mE — University of Oxford (@UniofOxford) January 9, 2026

Οι επιστήμονες εκτόξευσαν 27 σύντομους αλλά εξαιρετικά ισχυρούς παλμούς πρωτονίων 440 GeV του SPS σε δείγμα του μεταλλικού μετεωρίτη Campo del Cielo, προσομοιώνοντας τις συνθήκες που θα επικρατούσαν κατά μια πυρηνική έκρηξη σε αστεροειδή.

Advertisement

Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πλανητική άμυνα, καθώς υποδεικνύει πως μια πυρηνική έκρηξη θα μπορούσε να αλλάξει την τροχιά μεγάλων αστεροειδών χωρίς να δημιουργήσει επικίνδυνα θραύσματα. Αυτό ανοίγει τη δυνατότητα για λύση έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αστεροειδών μεγάλου μεγέθους ή με πολύ μικρό χρόνο προειδοποίησης, όπου οι μη πυρηνικές μέθοδοι δεν επαρκούν.

(Με πληροφορίες από InterestingEngineering.com)

Advertisement